﻿[6·3 지선 주자] 이성헌 서대문구청장 후보 "청년 꿈 펼치는 나라"…오세훈 합동유세

AI 핵심 요약beta
- 이성헌 후보는 29일 신촌에서 오세훈 등과 합동유세를 열어 청년 투표를 독려했다
- 이 후보는 청년 권리가 제대로 보장되지 않는다며 이번 선거에서 2번 선택을 호소했다
- 오세훈 후보는 청년 주거·양극화 문제를 비판하며 공정 경쟁과 2번 지지를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 사전투표 첫날인 29일 오후 이성헌 서울 서대문구청장 후보는 오세훈 서울시장 후보와 국민의힘 서대문구 지역 후보들과 함께 신촌 연세로 스타광장에서 집중유세를 갖고 청년들의 투표를 독려했다.
이성헌 후보는 "지금 대한민국은 더 나은 미래를 꿈꾸고 노력해서 꿈을 이루는 청년들의 당연한 권리마저 지켜주지 못하고 있다"며 "청년들이 마음껏 꿈을 펼치고 성취 경험을 쌓아가는 나라를 만들기 위해 이번 선거에서 반드시 2번을 선택해 달라"고 밝혔다.
오세훈 후보는 현 정권의 주택 난·부동산 문제와 부의 양극화를 짚으며 "청년들이 공정한 경쟁을 통해 유리천장을 뚫고 성장하는 나라를 만들어야한다"고 강조했다.
이날 자리에 함께 참석한 한 청년 사업가는 "청년들에게 창업하라고 돈 몇푼 쥐어주는 것, 우리는 원하지 않는다"고 주장했다.
오 후보는 "서울시는 오세훈, 서대문구는 이성헌! 2번으로 압도적 발전을 이루자"며 합동유세를 마무리했다.
kh99@newspim.com