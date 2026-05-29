'힐스테이트 시흥더클래스' 서해선 시흥대야역 입지에 상품성도

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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 수도권 분양시장에서 수요자들의 선택 기준이 한층 까다로워지고 있다. 브랜드와 가격뿐 아니라 교통, 상품성 등 종합적으로 고려하는 분위기가 확산되면서 입지 경쟁력을 갖춘 단지에 관심이 집중되는 모습이다.

특히 서울 접근성이 우수하면서도 상대적으로 가격 부담이 낮은 경기 서남부권이 주거 대안으로 부상하면서 시흥 부동산 시장에 대한 관심도 높아지고 있다.

한국부동산원에 따르면 시흥시 아파트 매매 거래량은 2024년 6264건에서 2025년 8905건으로 약 42.2% 증가했다. 광명과 부천 등 인접 지역의 집값 상승 이후 상대적으로 가격 부담이 낮고 서울 접근성이 우수한 시흥으로 수요가 이동하고 있다는 분석이 나온다.

이 같은 흐름 속에 시흥 신규 분양 단지에도 관심이 이어지고 있다. 현대엔지니어링이 경기 시흥시 대야동 일원에 공급하는 '힐스테이트 시흥더클래스'는 서해선 시흥대야역 역세권 입지와 브랜드 인지도, 생활 인프라 등을 갖춘 단지로 평가받고 있다.

힐스테이트 시흥더클래스 투시도

◆ 교통망 확대 기대…서울·수도권 접근성 개선

이 단지는 서해선 시흥대야역이 단지에서 약 250m 거리에 위치해 서울 및 수도권 주요 지역으로 이동이 가능하다. 3정거장 거리의 시흥시청역에는 월곶판교선과 신안산선 개통이 예정돼 있으며, 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 계획돼 있다.

수도권 서남부 광역철도 개발 기대감도 반영되고 있다. 신구로선(시흥대야~목동), 신천~신림선, 제2경인선(인천 청학~광명 노온사)을 연계하는 수도권 서남부 광역철도는 인천 청학에서 출발해 시흥 은계지구를 거쳐 서울 목동과 신림 방면으로 연결되는 방안이 검토되고 있다.

단지 앞 버스 정류장을 통해 시흥 시내와 부천·안산·안양 등 인근 지역 이동이 가능하며, 인근 시흥IC를 통해 수도권제1순환고속도로와 제2경인고속도로 진입도 수월하다.

◆ 생활 인프라와 교육 환경 갖춰

인근에는 롯데마트와 스타필드시티, 신천연합병원 등이 위치해 있으며, 시흥ABC행복학습타운과 은계1어울림센터, 은계호수공원, 소래산산림욕장 등 문화·여가시설 이용도 가능하다. 부천·광명 생활권과 인접해 관련 인프라를 함께 이용할 수 있다는 점도 특징이다.

교육 여건도 관심 요소로 꼽힌다. 대야초와 대흥중, 소래고 등이 인근에 위치해 있으며, 은계지구에는 시흥 최초 과학계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 3월 개교를 앞두고 있다. 과학고와 연계한 학교복합시설도 함께 조성될 예정이다.

단지는 2029년 3월 입주 예정으로, 시흥과학고 개교 시점과 맞물려 교육 인프라 이용이 가능할 전망이다.

◆ 4Bay 평면 적용…커뮤니티·조경 구성

단지는 남향 위주로 배치됐으며, 근린생활시설과 광장을 중심으로 보행 동선을 계획했다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 골프연습장, 스크린골프, GX룸, 주민카페, 작은도서관 등이 마련될 예정이다.

조경은 녹지 공간과 테마 공간 중심으로 구성되며, 왕벚나무길과 잔디광장, 어린이놀이터, 휴게 공간 등이 배치된다.

내부 설계에는 전 세대 4Bay 판상형 구조가 적용된다. 현관 창고와 복도 팬트리, 드레스룸 등 수납공간을 마련했으며, 전용 74㎡ 타입에는 비교적 넓은 드레스룸이 적용된다.

일부 타입에는 주방 특화 설계와 룸인룸 구조, 드레스룸 확장 등 선택형 옵션이 제공되며, 고급 마감재와 시스템가구, 디밍 조명 등이 적용될 예정이다.

'힐스테이트 시흥더클래스'는 경기 시흥시 대야동 140-5번지 일원에 들어서며, 지하 2층~지상 27층, 5개 동, 전용 74·84㎡ 총 430가구 규모로 조성된다. 타입별 가구 수는 ▲74㎡ 24가구 ▲84㎡A 377가구 ▲84㎡B 29가구다.

leedh@newspim.com