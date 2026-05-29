전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.29 (금)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

위성락 안보실장, 카자흐스탄 방문…에너지·공급망 협력 위해 고위급 소통 강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 위성락 실장이 29일 카자흐스탄을 방문해 고위급 협력을 논의했다.
  • 양국은 원유·가스와 핵심광물, 원전, AI 협력 확대에 뜻을 모았다.
  • 9월 한·중앙아 정상회의를 계기로 소통을 강화하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한·중앙아 정상회의 협력도 논의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 위성락 청와대 국가안보실장은 29일(현지시간) 카자흐스탄을 방문해 원유·가스 등 에너지 분야뿐 아니라 핵심광물, 원전, 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야의 실질 협력을 확대할 수 있도록 양국 간 고위급 소통을 강화하기로 했다.

청와대는 위 실장이 로만 스클랴르 카자흐스탄 대통령실 행정실장과 기자트 누르다울레토프 국가안전보장회의 사무총장 등을 만나 양국 에너지·공급망 현안과 한-중앙아시아 정상회의 협력을 논의했다고 밝혔다.

위성락 대통령실 국가안보실장 [사진=KTV]

 

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-5

위 실장은 지난해 7월 양국 정상 간 통화 이후로 양국 고위급 교류도 긴밀하게 이뤄지고 있는 것을 기쁘게 생각한다며, 오는 9월 카심-조마르트 토카예프 대통령의 방한을 계기로 양국 관계를 한층 발전시킬 수 있기를 기대한다고 전했다.

토카예프 대통령은 오는 9월 한국에서 열리는 첫 한-중앙아시아 정상회의 참석 차 방한할 예정이다.

스클랴르 행정실장은 카자흐스탄이 한국과의 협력에 특별한 관심을 가지고 있다면서, 토카예프 대통령의 방한 행사를 성공적으로 개최할 수 있도록 카자흐스탄 측도 충실히 준비하겠다고 답했다.

양측은 이번 협의를 계기로 양국 에너지·공급망 분야 협력 현황을 점검했다. 위 실장은 중동상황이 지속되며 에너지 가격 불안이 지속 중인 가운데, 세계 12위 원유생산국인 카자흐스탄은 한국의 에너지 공급원 다변화에 꼭 필요한 중앙아 지역 주요 협력대상국이라고 언급했다. 또한 지난 4월 한국 특사단이 카자흐스탄을 방문했을 당시 논의한 카자흐스탄산 원유 도입 관련 진전 상황과 후속 조치 현황을 점검하고, 카자흐스탄산 원유를 원활히 도입할 수 있도록 카자흐스탄 측의 관심과 지원을 요청했다.

이에 스클랴르 행정실장은 한국과의 에너지 협력을 기쁘게 생각한다며, 한국의 에너지 다변화에 카자흐스탄 측이 기여할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

위 실장은 또 원유·가스 등 에너지 분야뿐 아니라 핵심광물, 원전, AI 등 첨단기술 분야에서도 실질 협력을 확대해 나갈 것을 제안하면서 양국 고위급 간 소통을 강화하자고 요청했다. 누르다울레토프 사무총장은 방산, 국방정보, 인적교류 등 국방 분야에서도 협력을 확대하길 희망한다면서 카자흐스탄 측도 한국 측과 긴밀히 소통해 나가겠다고 답했다.

위 실장은 아울러 카자흐스탄에 진출한 한국 기업들이 카자흐스탄의 주요 국가프로젝트에 참여하고 있음을 상기하면서, 카자흐스탄 정부의 지원을 당부했다. 스클랴르 행정실장은 1부총리를 역임했을 당시 한국과의 경제협력을 오랫동안 담당했다면서 최근 기아자동차의 중앙아시아 지역 최대 생산공장 준공 등 한국 기업의 진출이 활발해지고 있음을 환영했다. 그는 한국 기업에 양호한 투자 환경을 제공할 수 있도록 관심을 갖고 지원하겠다고 약속했다.

위 실장은 이밖에도 역내 정세와 관련해, 중앙아시아 지역의 전략적 중요성이 점증하고 있는 점을 언급하면서, 이번 한·중앙아 정상회의를 계기로 양 지역간 협력을 한 차원 발전시킬 수 있기를 기대한다고 전했다. 누르다울레토프 사무총장은 중앙아 국가 간 협력 강화를 위해 카자흐스탄 정부가 노력 중이라고 설명하고, 양 지역 간 협력이 도약할 수 있도록 카자흐스탄 측도 적극 지원해 가겠다고 했다.

양측은 오는 9월 한·중앙아 정상회의를 양자관계와 양 지역 간 협력을 발전시키는 주요 계기로 삼자는데 공감대를 형성하고, 이번 정상회의를 성공적으로 개최할 수 있도록 앞으로도 양국 대통령실 간 소통채널 가동을 포함해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

한-중앙아시아 정상회의는 한국과 중앙아시아 5개국(카자흐스탄·우즈베키스탄·투르크메니스탄·타지키스탄·키르기스스탄)이 참여하는 최초의 정상급 협의체다. 2024년 한국과 중앙아시아 5개국 간 합의로 창설이 결정됐으며 올해 9월 16일부터 17일까지 한국에서 첫 회의가 개최된다.  

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
사진
신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동