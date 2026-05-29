위성락 안보실장, 카자흐스탄 방문…에너지·공급망 협력 위해 고위급 소통 강화

한·중앙아 정상회의 협력도 논의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 위성락 청와대 국가안보실장은 29일(현지시간) 카자흐스탄을 방문해 원유·가스 등 에너지 분야뿐 아니라 핵심광물, 원전, 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야의 실질 협력을 확대할 수 있도록 양국 간 고위급 소통을 강화하기로 했다.

청와대는 위 실장이 로만 스클랴르 카자흐스탄 대통령실 행정실장과 기자트 누르다울레토프 국가안전보장회의 사무총장 등을 만나 양국 에너지·공급망 현안과 한-중앙아시아 정상회의 협력을 논의했다고 밝혔다.

위성락 대통령실 국가안보실장 [사진=KTV]

위 실장은 지난해 7월 양국 정상 간 통화 이후로 양국 고위급 교류도 긴밀하게 이뤄지고 있는 것을 기쁘게 생각한다며, 오는 9월 카심-조마르트 토카예프 대통령의 방한을 계기로 양국 관계를 한층 발전시킬 수 있기를 기대한다고 전했다.

토카예프 대통령은 오는 9월 한국에서 열리는 첫 한-중앙아시아 정상회의 참석 차 방한할 예정이다.

스클랴르 행정실장은 카자흐스탄이 한국과의 협력에 특별한 관심을 가지고 있다면서, 토카예프 대통령의 방한 행사를 성공적으로 개최할 수 있도록 카자흐스탄 측도 충실히 준비하겠다고 답했다.

양측은 이번 협의를 계기로 양국 에너지·공급망 분야 협력 현황을 점검했다. 위 실장은 중동상황이 지속되며 에너지 가격 불안이 지속 중인 가운데, 세계 12위 원유생산국인 카자흐스탄은 한국의 에너지 공급원 다변화에 꼭 필요한 중앙아 지역 주요 협력대상국이라고 언급했다. 또한 지난 4월 한국 특사단이 카자흐스탄을 방문했을 당시 논의한 카자흐스탄산 원유 도입 관련 진전 상황과 후속 조치 현황을 점검하고, 카자흐스탄산 원유를 원활히 도입할 수 있도록 카자흐스탄 측의 관심과 지원을 요청했다.

이에 스클랴르 행정실장은 한국과의 에너지 협력을 기쁘게 생각한다며, 한국의 에너지 다변화에 카자흐스탄 측이 기여할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

위 실장은 또 원유·가스 등 에너지 분야뿐 아니라 핵심광물, 원전, AI 등 첨단기술 분야에서도 실질 협력을 확대해 나갈 것을 제안하면서 양국 고위급 간 소통을 강화하자고 요청했다. 누르다울레토프 사무총장은 방산, 국방정보, 인적교류 등 국방 분야에서도 협력을 확대하길 희망한다면서 카자흐스탄 측도 한국 측과 긴밀히 소통해 나가겠다고 답했다.

위 실장은 아울러 카자흐스탄에 진출한 한국 기업들이 카자흐스탄의 주요 국가프로젝트에 참여하고 있음을 상기하면서, 카자흐스탄 정부의 지원을 당부했다. 스클랴르 행정실장은 1부총리를 역임했을 당시 한국과의 경제협력을 오랫동안 담당했다면서 최근 기아자동차의 중앙아시아 지역 최대 생산공장 준공 등 한국 기업의 진출이 활발해지고 있음을 환영했다. 그는 한국 기업에 양호한 투자 환경을 제공할 수 있도록 관심을 갖고 지원하겠다고 약속했다.

위 실장은 이밖에도 역내 정세와 관련해, 중앙아시아 지역의 전략적 중요성이 점증하고 있는 점을 언급하면서, 이번 한·중앙아 정상회의를 계기로 양 지역간 협력을 한 차원 발전시킬 수 있기를 기대한다고 전했다. 누르다울레토프 사무총장은 중앙아 국가 간 협력 강화를 위해 카자흐스탄 정부가 노력 중이라고 설명하고, 양 지역 간 협력이 도약할 수 있도록 카자흐스탄 측도 적극 지원해 가겠다고 했다.

양측은 오는 9월 한·중앙아 정상회의를 양자관계와 양 지역 간 협력을 발전시키는 주요 계기로 삼자는데 공감대를 형성하고, 이번 정상회의를 성공적으로 개최할 수 있도록 앞으로도 양국 대통령실 간 소통채널 가동을 포함해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

한-중앙아시아 정상회의는 한국과 중앙아시아 5개국(카자흐스탄·우즈베키스탄·투르크메니스탄·타지키스탄·키르기스스탄)이 참여하는 최초의 정상급 협의체다. 2024년 한국과 중앙아시아 5개국 간 합의로 창설이 결정됐으며 올해 9월 16일부터 17일까지 한국에서 첫 회의가 개최된다.

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