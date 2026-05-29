경기도일자리재단 '양자인공지능 시대의 경기도 일자리 정책 연구' 발간

양자 AI는 기술 혁신을 넘어 산업 구조·고용 패러다임을 근본적으로 변화시킬 것

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단 일자리연구센터는 29일 양자컴퓨팅과 인공지능 융합(Quantum AI)이 산업 구조와 일자리 지형을 어떻게 바꾸는지를 분석한 GJF고용이슈리포트 '양자인공지능 시대의 경기도 일자리 정책 연구'를 발간했다.

경기도일자리재단 전경. [사진=경기도일자리재단]

이번 보고서는 글로벌 양자산업의 성장 동향과 우리나라의 산업화 기반을 살펴보고 양자기술 확산에 따른 고용 구조 변화를 종합적으로 검토했다. 이를 바탕으로 경기도형 정책 방향을 제시했다.

보고서에 따르면 폭발적으로 증가하는 데이터와 정보 유통량을 기존 컴퓨팅 기술로 처리하는 데 한계가 드러나면서 양자컴퓨팅이 새로운 기술 전환점으로 부상하고 있다. 양자컴퓨팅과 인공지능의 융합은 금융·의료·물류·에너지 등 주요 산업 전반의 혁신을 가속할 것으로 분석됐다. 2035년까지 양자 소프트웨어 엔지니어링, AI 윤리, 하드웨어 유지관리 등 고급 기술 분야에서 전 세계적으로 약 84만 개의 신규 일자리가 창출될 전망이다.

우리나라는 '양자기술산업법' 시행과 '제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획'을 통해 연구개발 중심에서 산업화 단계로의 전환을 모색하고 있다. 다만 국내 생태계는 스타트업과 중소기업 중심으로 형성돼 있고 핵심 소재·부품·장비의 수입 의존도가 높으며 선도국 대비 기술 격차와 융합형 전문 인력 부족이 여전히 해결해야 할 과제로 지적됐다.

보고서는 양자기술 확산이 고용 구조의 양극화를 심화시킬 수 있다고 분석했다. 단순·반복 직무는 자동화 위험이 커지는 반면 양자 알고리즘 개발과 데이터 분석 등 고숙련 직무 수요는 증가할 것으로 전망했다. 기술 발전이 일자리를 단순히 대체하기보다는 직무 성격과 요구 역량을 바꾸는 방향으로 작용할 것이라고 강조했다. 또한 '제번스의 역설(Jevons paradox)'을 인용해 생산성 향상과 가격 하락이 장기적으로는 노동 수요 확대로 이어질 수 있음을 시사했다.

이에 따라 보고서는 경기도의 정책 방향으로 ▲양자 클러스터 조성 및 집적화▲미래 직무 대응 인재 양성과 직무전환 교육▲중소기업 진입 장벽 완화▲지역 주력 산업 연계 및 사회안전망 마련 등 네 가지를 제언했다.

특히 'Quantum AI 혁신 펀드' 조성, '양자 리터러시' 교육과정 운영, '양자 클라우드 서비스' 접근 전략 지원 등을 통해 양자 생태계 기반을 마련할 필요가 있다고 밝혔다. 아울러 '기본 일자리' 파일럿 등 고용 안정성을 높이기 위한 정책 실험도 함께 추진할 것을 제안했다.

임희정 경기도일자리재단 선임연구위원은 "양자 AI는 단순한 기술 혁신을 넘어 산업 구조와 고용 패러다임을 근본적으로 변화시킬 것"이라며 "경력 유지와 발전을 지원하는 정책 전환과 함께 자녀 연령별 맞춤형 돌봄 지원과 유연근무제 확대 등 사회적 안전망 마련이 병행돼야 한다"고 말했다.

1141world@newspim.com