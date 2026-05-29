"배트 한 번에 무너진 편견의 벽"… 발달장애아, 그라운드 달리다

'이만수배 티볼대회' 4회째… 10팀 열전

연장 혈투·댄스타임… 승패 넘어 '함께'의 감동

이만수 "내년엔 1박 2일 축제로 키운다"

명예회장 이만수와 참가팀들의 모습. [협회제공]

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 발달장애인 티볼 야구대회가 4년 만에 10배로 컸다.

지난 22일 경기도 김포 전호생활야구장에서 열린 '2026 이만수배 발달장애인 티볼야구대회', 헐크파운데이션이 주최하고 한국발달장애인야구소프트볼협회가 주관하는 이 대회는 첫 회 1개 팀으로 시작해 올해 전국 10개 팀이 출전하는 최대 규모 발달장애인 야구 행사로 자랐다.

투수 없이 고정된 공을 치는 티볼 방식으로 진행되는 이 대회는 규칙이 단순해 발달장애인과 비장애인이 함께 즐기기 쉽다. 승패보다 함께 뛰고 웃는 경험 자체가 목적이다.

올해는 교남소망의집, 서초아해하제, 사단법인함께하는나눔, 호매실장애인종합복지관 등 10개 팀이 출전했다. 지난 1년을 준비한 서초아해하제와 사단법인함께하는나눔의 첫 도전은 그 자체로 이날의 첫 번째 하이라이트였다.

중증 그룹 결승은 드라마였다. 교남소망의집B와 호매실장애인종합복지관이 연장까지 가는 대접전 끝에 10 대 9로 갈렸다. 경증 그룹에서는 기쁜우리복지관이 교남소망의집A를 꺾고 우승컵을 들었다.

그러나 이날 관람석을 사로잡은 건 스코어가 아니었다. 배트가 허공을 가를 때도 배시시 웃는 선수, 지도교사의 손을 꼭 잡고 끝까지 베이스를 밟는 선수. 매 장면마다 기립박수가 터졌다. 점심 뒤 열린 댄스타임에는 선수와 보호자, 김재목 회장 등 운영진이 한데 어울렸다.

참가 선수가 볼을 치고 밝게 웃으며 그라운드를 뛰고 있다. [협회제공]

이만수 명예회장은 2022년 한 특수학교 시범경기에서 티볼의 가능성을 처음 확인했다. 한국 프로야구사에서 1호 안타·1호 홈런·1호 트리플크라운을 기록하고, 라오스 최초의 야구단을 창단해 2022년 항저우 아시안게임 첫 승을 이끈 그가 이번엔 또 다른 '최초'의 길을 개척하고 있다.

이날 직접 시타자로 나서 그라운드를 달린 이 명예회장은 "야구는 아이들이 닫힌 방을 나와 세상과 연결되는 통로"라며 "오늘 이 그라운드의 용기와 도전은 프로야구 시절 내가 본 그 어떤 홈런보다 위대했다"고 말했다. 그는 "내년에는 1박 2일 규모의 축제로 대회를 확대하겠다"고 약속했다.

홈플레이트를 향해 전력 질주하는 자녀를 바라보던 한 어머니의 눈에 눈물이 맺혔다. "아이들이 이렇게 밝게 뛸 줄 몰랐습니다. 늘 품에만 끼고 살았던 제 자신이 부끄러워지네요." 3회 대회 때 "무대가 있다는 사실만으로도 아이 삶이 달라졌다"던 부모의 목소리와 포개지는 장면이었다.

'두 팔 벌려 세상 속으로' 구호가 4회를 거치며 현실이 되고 있다. 이번 대회는 SK텔레콤을 비롯해 우리은행노동조합, 동아오츠카, hy, 더피랩 등의 후원으로 치러졌다.

참가 선수와 지도선생님이 응원을 받으며 손을 잡고 홈으로 뛰어 들어오고 있다. [협회제공]

windy@newspim.com