볼보자동차, 보증 연장 프로그램 출시

AI 핵심 요약beta
- 볼보자동차코리아가 4일 볼보 보증 연장 프로그램을 출시했다
- 파워트레인 보장·보증 승계·전 차종 맞춤형 옵션을 제공한다
- 6월30일까지 가입 고객 대상 얼리버드 이벤트와 경품을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 볼보자동차코리아가 '볼보 보증 연장 프로그램(VWEP)'을 출시했다. 볼보자동차코리아는 5월 4일부터 6월 30일까지 신규 가입 고객을 대상으로 얼리버드 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.
이 프로그램은 파워트레인 부품 결함 보장, 차량 매각 시 잔여 보증 기간 100% 승계, 전국 공식 서비스센터 이용 등을 특징으로 한다. 순수 전기차뿐 아니라 마일드 하이브리드(MHEV), 플러그인 하이브리드(PHEV) 등 차량 라인업별로 고객의 주행 패턴에 맞춘 옵션을 선택할 수 있다.
가격은 차종에 따라 다르다. 순수 전기 SUV인 EX30 또는 EX30CC 기준으로 1년 연장은 80만원(6년 또는 12만km 선도래), 2년 연장은 130만원(7년 또는 14만km 선도래) 수준이다.
얼리버드 이벤트는 전국 공식 서비스센터에서 신규 가입 고객을 대상으로 진행된다. 그랜드 프라이즈 당첨자 1명에게는 제주도 비즈니스 왕복 항공권과 호텔 2박 숙박권(2인 기준)을 제공한다. 세컨드 프라이즈 당첨자 10명에게는 '픽 바이 볼보' 여행용 캐리어 20인치를 증정한다.
이벤트 참여는 기간 내 가까운 볼보 공식 서비스센터를 방문해 프로그램에 가입하면 자동으로 응모된다. 당첨자는 7월 중 개별 안내될 예정이다.
y2kid@newspim.com