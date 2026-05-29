한국타이어, 네이버쇼핑서 최대 47% 할인

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지는 29일부터 네이버쇼핑에서
- 전 제품군 최대 47% 할인 판매를 진행했다.
- 추가 카드 할인·포인트 적립·상품권과 경품 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 29일부터 네이버쇼핑 공식 브랜드스토어에서 전 제품군을 최대 47% 할인된 가격으로 판매한다고 밝혔다.
플래그십 브랜드 '벤투스', 전기차 전용 '아이온', SUV 전용 '다이나프로', 올웨더 '웨더플렉스', 컴포트 '키너지' 등이 대상이다.
네이버페이 간편결제 시 카드사에 따라 선착순으로 추가 10% 할인을 받을 수 있다. 제품에 따라 네이버페이 포인트 3% 적립 혜택도 제공되며, 리뷰 작성 시 최대 2000 포인트를 지급한다.
행사 제품 4개를 일괄 구매하면 최대 7만원 상당의 신세계 모바일 상품권 또는 GS 칼텍스 주유 상품권을 받을 수 있다. 2개 이상 구매 시 추첨을 통해 총 2000만원 상당의 경품이 지급된다.
일부 행사 제품은 구매 후 1년 이내 또는 주행거리 1만6000km 이내 파손 시 동일 제품으로 무상 교환하는 '안심서비스'를 제공한다. '아이온'과 '벤투스' 일부 제품은 구매일로부터 30일 이내 불만족 시 100% 환불을 보장하는 '30일 해피보증' 서비스도 이용할 수 있다.
29일 오후 7시부터 1시간 동안 '벤투스' 올시즌 타이어 쇼핑라이브가 진행된다. 라이브 방송 중 행사 제품 구매를 인증한 고객 중 추첨으로 휠 얼라인먼트 무료 혜택(20명, 10만 원 상당)과 BMW 드라이빙센터 스타터팩 무료 이용권(10명, 20만 원 상당)을 제공한다. 채팅 이벤트 베스트 선정자에게는 메가커피 아이스아메리카노 쿠폰(20명)과 네이버페이 2만 포인트(1명)를 지급한다.
이 프로모션은 '티스테이션', '더타이어샵', '티스테이션닷컴'에서 6월 13일까지 진행하는 '한국타이어 페스타'와 중복 혜택 적용이 가능하다.
y2kid@newspim.com