경기도장애인종합체육대회 평가회·대표자회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도장애인체육회가 29일 평가회 및 대표자회의를 열었다.
- 광주 대회의 성과와 개선사항을 공유하고 의견을 수렴했다.
- 김포·가평 개최 대회의 추진사항도 함께 안내했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도장애인체육회는 29일 경기도체육회관 대회의실에서 시군장애인체육회 및 종목단체 등 대회관계자 100여명이 참석 '경기도장애인종합체육대회 평가회 및 대표자회의'를 개최했다고 밝혔다.
체육회에 따르면 이번 회의는 지난 달 26일부터 28일까지 사흘간 광주시 일원에서 개최한 <제16회 경기도장애인체육대회 2026 광주>에 대한 대회 하이라이트 영상시청을 시작으로 운영 성과와 개선사항 공유 참가자 의견수렴 등이 진행됐다.
이후 앞으로 개최 예정인 <제8회 경기도어울림체육대회 2026 김포(김포시 일원/7.4.~7.5.)> 및 <제20회 경기도장애인생활체육대회 2026 가평(가평군 일원/8.28.~8.29.)>의 주요 추진사항을 개최지 시군과 함께 안내했다.
특히 경기도장애인체육회는 <제16회 경기도장애인체육대회 2026 광주>는 대한장애인체육회 통합포털 개편과 참가신청 시스템 변화 등 어려움 속에서도 역대 최대 규모인 총 5104명의 선수단이 참가 17개 전 종목을 광주시 관내 경기장에서 운영하는 등 경기도 장애인체육 발전을 위한 시군의 장애인체육 관심과 협력 지원 수준이 매우 높았던 대회라고 평가했다.
경기도장애인체육회 백경열 사무처장은 "이번 평가회는 경기도 장애인체육이 한층 더 발전하기 위한 화합의 장"이라며 "대회 관계자분들의 평가 내용을 경청하고 적극 수용해 보다 체계적이고 안정적인 대회가 될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com