HS효성더클래스, 메르세데스-벤츠 딜러 어워드 14개 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- HS효성더클래스가 29일 2025 딜러 어워드서 14개 부문을 수상했다.
- 벤츠코리아 시상식서 세일즈 6개와 고객서비스 6개를 받았다.
- 전국 파트너사 중 최다 수상 비율로 성과를 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 공식 파트너 HS효성더클래스가 지난 20일 열린 '2025 딜러 어워드'에서 14개 부문을 수상했다고 29일 밝혔다.
메르세데스-벤츠 코리아가 주관하는 이 시상식은 전국 공식 파트너사의 세일즈와 고객 서비스 등 우수 성과를 평가하는 행사다. 올해는 메르세데스-벤츠 코리아 및 전국 공식 파트너사 임직원 약 260명이 참석한 가운데 총 31개 부문 시상이 진행됐다.
HS효성더클래스는 세일즈 부문 6개, 고객 서비스 부문 6개, 파이낸셜 서비스 1개, 모빌리티 서비스 1개를 수상하며 전체 파트너사 중 가장 높은 수상 비율을 기록했다.
세일즈 부문에서는 강남대로 전시장 이건욱 과장과 천안 전시장 권장섭 부장이 최고의 세일즈 컨설턴트로 선정됐다. 길하원 부장은 배터리 전기차 판매와 렌터카 판매 부문을 동시에 수상했고, 김신 부장은 법인차량 판매 부문을 차지했다.
고객 서비스 부문에서는 서초 서비스센터 송윤혁 차장이 일반 수리팀 부문을, 안양평촌 서비스센터 이윤섭 부장이 부품팀 부문을 수상했다.
HS효성더클래스는 마이바흐 브랜드센터 서울을 포함해 강남대로, 송파, 분당 정자, 구리, 안양 평촌, 용인 수지, 동탄, 청주, 천안, 스타필드 하남 등 11개 전시장과 전국 15개 서비스센터, 3개의 인증 중고차 전시장을 운영 중이다.
y2kid@newspim.com