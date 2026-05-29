광주 여고생 살해범 장윤기, 성폭행·스토킹 혐의 추가

AI 핵심 요약beta
- 광주경찰이 29일 장윤기에게 성폭행·스토킹 혐의를 추가 송치했다.
- 장씨는 거절당한 뒤 외국인 여성 A씨를 성폭행하고 스토킹한 혐의를 받았다.
- A씨를 찾다 여고생을 살해하고 남학생도 다치게 한 것으로 조사됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 도심 여고생 살해 피의자에게 성폭행·스토킹 혐의가 추가 적용됐다.
광주 광산경찰서는 살인·살인미수·살인예비 혐의로 구속 송치한 장윤기(23)에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성폭행)과 스토킹처벌법 위반 혐의를 적용해 추가 송치했다고 29일 밝혔다.
장씨는 지난 3일 광산구 월계동에서 아르바이트 동료인 외국인 여성 A씨를 성폭행하고 수차례 스토킹한 혐의를 받는다. 경찰 조사 결과 장씨는 교제를 요구했다가 거절당하자 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
이후 A씨는 스토킹 피해로 경찰 신변 보호를 받으며 타지역으로 이동했다. 이를 알지 못한 장씨는 A씨를 찾기 위해 광산구 첨단지구 일대를 배회한 것으로 조사됐다.
A씨를 발견하지 못한 장씨는 귀가 중이던 여고생을 흉기로 찔러 살해했다. 범행 과정에서 피해자의 비명을 듣고 제지에 나선 남학생에게도 흉기를 휘둘러 부상을 입힌 것으로 확인됐다.
검찰은 앞서 송치된 살인 등 혐의에 대해 구속기간을 연장하고 보완 수사를 이어가고 있다.
bless4ya@newspim.com