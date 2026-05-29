샤오미, 플래그십 스마트폰 '샤오미 17T' 출시

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 샤오미코리아가 라이카 5배 망원 카메라와 최대 120배 AI 울트라 줌을 탑재한 플래그십 스마트폰 '샤오미 17T'를 29일 국내 공식 출시하고 사전예약을 시작했다.

17T는 라이카 공동 개발 카메라 시스템과 AI 이미징 기술, 6500mAh 배터리, 고주사율 AMOLED 디스플레이를 결합했다. T 시리즈 최초로 라이카 5배 망원 카메라를 적용했다. 50MP 고화소 망원 카메라와 광학 손떨림 방지(OIS) 기술을 기반으로 최대 10배 광학급 줌과 최대 120배 AI 울트라 줌을 지원한다. 최소 30cm 망원 접사 촬영도 가능하다.

바이올렛·블루·블랙 3가지 색상으로 출시되는 Xiaomi 17T [사진=샤오미코리아]

신제품은 '라이카 라이브 모먼트' 기능을 지원한다. 셔터 순간뿐 아니라 촬영 전후의 움직임과 감정까지 함께 기록한다. 모든 후면 카메라 화각에서 지원되며 라이카 특유의 색감을 유지한다. T 시리즈 최초로 적용된 '라이카 라이브 포트레이트' 기능은 인물 촬영 시 자연스러운 배경 흐림 효과와 움직임 표현을 동시에 구현한다.

디스플레이는 6.59인치 1.5K AMOLED로 최대 120Hz 주사율을 지원하며, 최대 3500니트 밝기와 100% DCI-P3 색 재현을 제공한다. 샤오미 비전 케어 기술을 적용해 주변 밝기에 따라 화면을 자동 조절하고 블루라이트와 화면 깜빡임, 모션 블러를 관리한다. 3840Hz 고주파 PWM 디밍과 360도 듀얼 라이트 센서를 적용했다. 하드웨어 수준의 블루라이트 저감 기술도 지원한다. 세계 최초 TÜV Rheinland 4중 시력 보호 인증을 획득했다.

배터리는 6500mAh 실리콘-카본 배터리로 최대 약 17.2시간 사용이 가능하다. 67W HyperCharge 고속 충전을 지원한다. 프로세서는 MediaTek Dimensity 8500-Ultra를 탑재했다. 샤오미 3D IceLoop 냉각 시스템으로 발열을 제어한다. NFC 기반 모바일티머니 기능도 지원한다.

17T는 12GB 램+256GB 저장 용량 모델이 79만9800원, 12GB+512GB 모델이 87만9800원이다. 색상은 바이올렛, 블루, 블랙 3가지다. 사전예약은 29일부터 6월 4일까지 진행된다. 6월 5일부터 샤오미코리아 공식 온·오프라인 스토어와 쿠팡, 네이버 브랜드스토어 등을 통해 정식 판매된다.

사전예약 기간 구매 고객에게는 REDMI 헤드폰 네오(옵시디언 블랙)와 67W GaN 듀얼 포트 충전기를 사은품으로 증정한다. 정식 출시 이후 6월 30일까지 진행되는 첫 구매 프로모션 기간에도 REDMI 헤드폰 네오를 증정한다. 6월 1일 오후 6시 쿠팡 라이브에서는 기존 사전예약 혜택에 더해 2만원 상당의 추가 상품권 혜택을 제공한다. 구매 고객은 유튜브 프리미엄 3개월, 스포티파이 프리미엄 4개월, 구글 AI 프로 3개월 이용 혜택도 받을 수 있다. 본체 2년, 배터리 1년 품질 보증 서비스와 약 16만 원 상당의 2년 내 1회 무료 디스플레이 교체 서비스도 지원한다.

샤오미코리아는 신규 AIoT 제품 3종도 함께 출시한다. REDMI 헤드폰 네오는 최대 42dB 적응형 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)과 최대 72시간 배터리 사용 시간을 지원하는 무선 헤드폰이다. 40mm 티타늄 코팅 다이내믹 드라이버를 적용해 강력한 베이스와 풍부한 사운드를 구현했다. USB Audio 기반 Hi-Res Audio 인증을 지원한다. 3개의 마이크 기반 AI 노이즈 감소 기능과 바람 소음 감소 기능을 적용했다. 색상은 옵시디언 블랙과 샌드 그레이 2종이며, 권장 소비자가는 7만2800원이다.

샤오미 스마트 카메라 C201은 1080p Full HD와 200만 화소 기반의 입문형 스마트 홈 카메라다. Wi-Fi 6 기반 연결을 지원해 안정적인 영상 스트리밍 환경을 제공한다. 로컬 AI 기반 사람 감지 및 움직임 추적 기능으로 움직임을 빠르고 정확하게 인식하며 실시간 알림 기능도 제공한다. 반려동물 감지 기능과 양방향 음성 통신 기능을 지원하며, 카메라 렌즈를 본체 내부로 물리적으로 숨길 수 있는 프라이버시 보호 설계를 적용했다. 권장 소비자가는 3만4800원이다.

샤오미 레인보우 건전지 AA/AAA(10개입)는 레인보우 컬러 디자인과 투명 케이스를 적용했다. 수은 및 카드뮴을 포함하지 않은 알칼리 건전지로 KC 안전확인 기준을 충족하며, 최대 5년 보관 수명을 지원한다. 4중 누액 방지 기술과 이중 밀봉 공정, 개선된 밀봉 링 소재를 적용했다. 권장 소비자가는 AA(10개입) 5000원, AAA(10개입) 4500원이다.

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