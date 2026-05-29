과천시, 고가도로 철거공사 현장 긴급 안전점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 28일 과천고가교 철거 현장에 대한 긴급 안전점검을 실시했다고 29일 밝혔다
- 시는 가시설·크레인 운영상태와 낙하물 방지대책 등 공사 전반의 안전관리 체계를 집중 점검했다
- 점검 결과 구조적 이상은 없었으며 시는 공사 완료 시까지 현장 점검과 관리감독을 강화하겠다고 밝혔다
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 최근 서울 서소문 고가도로 철거 현장 붕괴 사고와 관련해 시민 불안 해소와 유사 사고 예방을 위해 지난 28일 과천 고가도로 철거공사 현장에 대한 긴급 안전점검을 실시했다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 이번 점검은 과천시 건설도시국장을 비롯한 관계 부서장이 직접 현장을 방문해 진행했으며 공사 추진 현황과 구조물 철거 공정·안전관리 체계 전반을 집중적으로 확인했다.
특히 ▲가시설 및 크레인 등 중장비 운영 상태 ▲작업구간 안전통제 여부▲낙하물 및 비산먼지 방지 대책▲근로자 안전수칙 준수 여부 ▲교통 통제 및 시민 안전 확보 대책 등을 중점 점검했다.
점검 결과 공사 현장은 전반적으로 안전관리 계획에 따라 체계적으로 운영되고 있었으며 구조적 이상이나 위험 요소는 발견되지 않은 것으로 확인됐다.
특히 상부 거더 철거 인양 과정에서는 부재 낙하 등 사고 예방을 위해 철거 구간별로 가시설을 설치하고 대형 크레인을 활용해 부재를 들어 올린 상태에서 철거 작업을 진행하는 등 안전 중심 시공이 이루어지고 있는 것으로 나타났다.
또한 시는 현장 관계자들에게 작업 중 긴장을 늦추지 말고 안전 수칙 준수와 상시 점검 신속한 보고 체계 유지에 만전을 기해줄 것을 당부했다.
과천시 건설도시국장은 "최근 타 지역에서 발생한 사고로 시민 여러분의 우려가 큰 상황인 만큼 공사 현장 안전관리를 한층 강화하고 있다"며 "시민들이 안심할 수 있도록 철거 완료 시까지 지속적인 현장 점검과 관리감독을 이어가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com