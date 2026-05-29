경기도교육청 '경기교사크리에이터' 리부팅 프로젝트 본격 시동

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 29일 '경기교사크리에이터 리부팅 프로젝트'를 본격 추진한다고 밝혔다.
- 도교육청은 마이크로러닝 방식에서 벗어나 학교·지역 교육활동을 디지털 콘텐츠로 제작·공유하는 현장 기반 협업형 프로젝트로 전환했다.
- 선정된 교사들은 현장 맞춤형 콘텐츠 제작과 사례 확산, 교원의 디지털 역량 성장을 중점 추진할 계획이다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 학교 현장을 직접 찾아가 교육활동 사례를 디지털 콘텐츠로 구현하는 협업형 디지털 콘텐츠 제작 체계인 '경기교사크리에이터(GTC): 리부팅 프로젝트'를 본격 추진한다고 29일 밝혔다.
'경기교사크리에이터'는 교원들이 직접 교육 콘텐츠를 기획·제작·공유하는 디지털 기반의 학습 지원 사업이다.
도교육청은 지난해 진행했던 마이크로러닝 콘텐츠 제작 방식에서 벗어나 올해부터는 교육 현장 기반의 프로젝트형으로 사업을 대폭 전환한다. 교육 현장을 직접 찾아가 학교와 지역의 생생한 교육활동 사례를 디지털 콘텐츠로 기획·제작하고 이를 널리 공유하는 현장 기반 협업형 프로젝트로 운영할 방침이다.
이를 위해 도교육청은 이날 열린 오리엔테이션을 시작으로 '경기교사크리에이터' 1·2·3기를 통합 운영하며 교사 간 협업 중심의 교육 콘텐츠 제작 체계를 한층 강화하기로 했다.
선정된 크리에이터들은 이번 사업을 통해 ▲학교 및 교육지원청 연계 현장 맞춤형 콘텐츠 제작▲교육활동 사례 중심 콘텐츠 확산▲교원의 자기주도적 디지털 역량 성장 지원 등을 중점적으로 추진하게 된다.
김태석 도교육청 교육역량과장은 "이번 경기교사크리에이터 리부팅 프로젝트는 교육 현장의 실제 경험과 사례를 디지털 콘텐츠로 연결해 학교 현장의 소통과 협업을 확장하는 현장 실천형 프로젝트"라며 "학교와 지역의 소중한 교육 경험이 디지털 콘텐츠로 안전하게 축적되고 공유될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com