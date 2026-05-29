KB국민은행, 외국인 고객 자산 형성 위해 'KB Global Star 적금' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 29일 외국인 대상 'KB Global Star 적금'을 출시했다
- 해당 적금은 외국인 실명 고객이 12개월간 최고 연 5.5% 금리를 받을 수 있는 자유적립식 예금이다
- 9월 말까지 잔액 10만 원 이상 고객은 해외송금 수수료 면제와 환율우대 50% 혜택을 받는다
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최고 연 5.5% 금리, 실명 외국인 가입 대상
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 외국인 고객의 국내 정착 및 자산 모으기 지원을 위해 'KB Global Star 적금' 상품을 출시했다고 29일 발표했다.
'KB Global Star 적금'은 매월 1000원에서 최대 50만 원까지 자유롭게 입금할 수 있는 12개월 만기 적립식 예금이다. 가입 대상은 실명의 외국인으로, 1인 1계좌에 한해 KB스타뱅킹과 KB국민은행 영업점에서 가입 가능하다.
기본금리는 연 2.0%로 설정되며, 거래 조건에 따라 최대 연 3.5%p의 우대금리를 제공해 최고 연 5.5%의 금리 혜택을 누릴 수 있다.
우대금리는 4가지 항목으로 구성돼 있으며, ▲적금 가입월로부터 6개월 이상 급여이체 실적 보유 시 연 1.0%p ▲KB국민카드(신용/체크/BC) 6개월 이상 결제 실적 보유 시 연 1.0%p ▲적금 가입월로부터 3회 이상 해외송금 시 연 1.0%p ▲재가입 시 연 0.5%p 우대가 포함된다.
또한, KB국민은행은 상품 출시를 기념하여 9월 말까지 적금 잔액 10만 원 이상 유지 고객을 대상으로 KB스타뱅킹 및 인터넷뱅킹을 이용한 해외송금 시 해외송금 수수료를 전액 면제하고 환율우대 50%를 제공하는 이벤트를 시행한다. 이벤트 관련 자세한 정보는 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.
KB국민은행 관계자는 "이번 상품은 외국인 고객의 변화하는 금융 니즈에 맞추어 개발한 특화 상품"이라며 "앞으로도 외국인을 위한 맞춤형 금융상품과 서비스를 통해 보다 편리한 금융 생활을 지원해 나가겠다"고 강조했다.
dedanhi@newspim.com