[6·3 지선 전북] 이원택, 전주서 사전투표…"전북 미래 위한 소중한 한 표" 호소

AI 핵심 요약beta
- 이원택 민주당 전북도지사 후보가 29일 사전투표에 참여하며 도민들의 투표 참여를 호소했다
- 이 후보는 이번 선거가 전북 미래 성장 동력을 결정할 중요한 선거라며 한 표의 중요성을 강조했다
- 이 후보는 이재명 정부와 현대차 투자 등 전북의 기회를 언급하며 민주당 원팀으로 전북 체감 성장을 이루겠다고 밝혔다
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현대차 투자 등 전북 성장기회 강조·민주당 원팀 행보 부각
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 29일 사전투표에 참여하며 도민들의 적극적인 투표 참여를 당부했다.
이 후보는 이날 전주시 덕진구 우아1동주민센터를 찾아 제21대 전북특별자치도지사 선거 사전투표를 마쳤다.
투표를 마친 뒤 이 후보는 "사전투표는 전북의 미래를 바꾸는 강력한 힘"이라며 "도민 여러분께서 꼭 투표에 참여해 전북의 새로운 미래를 함께 만들어달라"고 호소했다.
이어 "이번 선거는 전북의 미래 성장 동력을 결정하는 중요한 선거"라며 "도민 한 사람 한 사람의 소중한 한 표가 전북 발전과 삶의 변화를 이끌게 될 것"이라고 강조했다.
특히 이 후보는 "이재명 정부 출범 이후 현대차그룹의 9조 원 투자 약속 등 전북에 새로운 기회가 열리고 있다"며 "전북이 대한민국 성장의 중심으로 도약할 수 있도록 반드시 투표에 참여해 힘을 모아달라"고 말했다.
또 "이제 도민들의 선택만 남았다"며 "민주당 원팀으로 이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 전북의 체감 성장을 반드시 이뤄내겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com