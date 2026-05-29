[마감시황] 코스피 사상 최고가 '8476'...기관 2.3조 순매수

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삼성전기·LG전자 등 전기전자주 급등

젠슨 황 방한 기대에 반도체·AI 관련주 강세

코스닥은 외국인·기관 매도에 2.68% 하락

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 29일 코스피가 기관 매수세와 반도체·인공지능(AI) 관련주 강세에 힘입어 사상 최고가를 경신했다. 반면 코스닥은 외국인과 기관 매도세에 2%대 하락하며 양 시장 흐름이 엇갈렸다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 290.86포인트(3.55%) 오른 8476.15에 거래를 마쳤다. 지수는 8384.31로 출발해 장중 8273.74까지 밀렸으나 이후 상승폭을 키우며 고가인 8476.15로 마감했다.

투자자별로는 기관이 2조3706억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인과 외국인은 각각 1조4053억원, 1조431억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 3985억원, 비차익거래 5557억원 매수 우위로 전체 9542억원 순매수를 기록했다.

코스피 시가총액 상위 종목은 대체로 상승했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만7000원에 마감했고 SK하이닉스는 1.92% 상승한 233만3000원을 기록했다. 삼성전자우(6.08%), 삼성전기(15.04%), 현대차(6.79%), LG에너지솔루션(3.62%), 삼성생명(8.67%), 삼성물산(8.26%)도 올랐다. 반면 SK스퀘어(-0.32%)와 HD현대중공업(-1.14%)은 하락했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 반도체 강세와 국민연금 매수세속 29일 오후 코스피가 전장 종가보다 290.86 포인트(3.55%) 상승하며 8476.15로, 코스닥은 29.56 포인트(2.68%) 하락한 1074.80으로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 4.40원 상승한 1507.20원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.29 yym58@newspim.com

이날 시장에서는 반도체와 AI 관련주 강세가 코스피 사상 최고가 경신의 주요 배경으로 작용했다. 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 방한 일정을 앞두고 국내 주요 그룹과의 협력 기대감이 투자심리에 반영됐다.

대신증권은 엔비디아와의 피지컬 AI, 플랫폼 등 협력 가능성을 선반영하는 흐름이 관련주 강세로 이어졌다고 분석했다. 또 전일 국민연금 기금운용위원회에서 국내주식 보유 비중을 확대하기로 한 점도 중장기적인 연기금 수급 이탈 우려를 완화할 수 있다는 기대를 형성했다고 봤다.

신한투자증권도 이날 코스피가 반도체와 소프트웨어, 로봇 등 AI 밸류체인 강세에 사상 최고치로 마감했다고 분석했다. 젠슨 황 CEO의 방한 보도에 피지컬 AI 관련주가 강세를 보였고, AI 관련 매기가 반도체에서 IT서비스 종목으로 확산됐다고 봤다. 다만 시장 온기는 AI 관련주에 한정됐고, 등락비율(ADR)은 2020년 3월 이후 최저 수준으로 낮아졌다고 짚었다.

특히 전자부품·전기전자 관련 종목의 강세가 두드러졌다. 삼성전기는 15.04% 급등했고 LG전자는 가격제한폭에 가까운 29.93% 상승했다. LG씨엔에스(29.91%), 삼성전기우(29.88%), LG이노텍(28.57%), LG(26.60%) 등도 큰 폭으로 올랐다.

현대차그룹 관련주도 강세를 보였다. 현대차는 6.79% 상승했고 현대오토에버는 24.80% 올랐다. 신한투자증권은 젠슨 황 CEO의 방한 보도에 LG그룹과 현대차그룹 관련주가 회동 기대감으로 강세를 보였다고 분석했다. 대신증권도 젠슨 황 CEO의 방한을 앞두고 SK그룹, 현대차그룹, LG그룹, 네이버 등과의 회동 가능성이 알려진 점이 관련 종목 투자심리에 영향을 줬다고 설명했다.

AI 관련 매기는 IT서비스 종목으로도 확산됐다. 삼성에스디에스는 20.32% 올랐고 네이버도 강세를 보였다. 신한투자증권은 기업 업무 시스템과 산업구조 전반에 AI 도입 기대가 반영되며 삼성에스디에스와 현대오토에버 등 IT서비스 종목이 강세를 보였다고 분석했다.

업종별로는 반도체와 반도체장비 업종이 3.74% 상승했고 복합기업(5.36%), 전자장비와기기(14.27%), 자동차(5.39%), 전기제품(1.45%), 은행(0.26%) 등이 올랐다. 조선(-0.70%), 제약(-0.39%), 전기장비(-1.65%), 우주항공과국방(-2.54%) 등은 약세를 보였다.

이날 코스피 시장에서는 206개 종목이 상승했고 688개 종목이 하락했다. 보합은 28개 종목이었다. 지수는 사상 최고가를 경신했지만 상승 종목 수는 제한되며 대형주와 주도주 중심의 쏠림 현상이 나타났다. 상한가는 4개였고 하한가는 없었다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 29.56포인트(2.68%) 내린 1074.80에 마감했다. 지수는 1112.15로 출발해 장중 같은 가격을 고가로 기록한 뒤 1058.13까지 하락했다.

코스닥 시장에서는 개인이 3100억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 144억원, 3005억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 2억원 매수 우위, 비차익거래 767억원 매도 우위로 전체 765억원 순매도를 기록했다.

코스닥 시장에서는 상승 종목 309개, 하락 종목 1392개, 보합 종목 39개로 하락 종목 수가 상승 종목을 크게 웃돌았다. 상한가는 4개, 하한가는 1개였다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 5.1원 오른 1507.9원에 마감했다.

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