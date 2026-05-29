[6·3 지선 전북] 천호성, 도내 생산 식자재 우선 공급...학교급식 공약 발표

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학생 건강·지역 농가 상생 위한 로컬푸드 중심 급식체계 구축 추진

친환경 식자재 우선 공급·계약재배 확대 통한 지역경제 활성화 기대

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보는 29일 도내 생산 농산물과 공산물을 우선 활용하는 '전북형 로컬푸드 학교급식 체계' 구축 공약을 발표했다.

천 후보는 학생 건강과 지역 농업의 지속가능성을 함께 강화하기 위해 학교급식 식자재 공급 구조를 개선하겠다고 밝혔다.

천호성 전북교육감 후보[사진=천호성 캠프]2026.05.29 gojongwin@newspim.com

이번 공약은 지역에서 생산된 안전한 식자재를 우선 공급해 학생들에게 건강한 급식을 제공하고 지역 농가의 안정적인 판로 확보와 지역경제 활성화까지 연결하겠다는 취지다.

현재 학교급식 식자재 공급은 일부 외부 지역에 편중돼 있어 신선도 우려가 제기되고 있으며 반면 도내 우수 농산물은 안정적인 공급처 확보에 어려움을 겪고 있다는 점도 배경으로 제시됐다. 천 후보는 이를 해결하기 위해 '3단계 공급 우선순위 체계'를 도입하겠다고 밝혔다.

우선 도내 생산 친환경 인증 식자재를 최우선 공급하고, 수급이 어려울 경우 도내 인증 식자재를 사용한 뒤, 부족분에 한해 타지역 인증 식자재를 공급하는 방식이다.

이 같은 구조는 지역 생산 식자재 공급 비중을 높이고 유통 단계를 줄여 신선도 향상과 가격 안정 효과까지 기대할 수 있다는 설명이다.

천 후보는 또 지역 농가와 학교를 연계하는 계약재배 확대와 학교급식지원센터 기능 강화를 통해 안정적인 공급 기반을 구축하겠다는 계획도 함께 제시했다.

해당 정책은 학교급식법과 친환경농어업 관련 법률을 기반으로 추진되며, 향후 전북형 학교급식 지원 조례 제·개정을 통해 제도화할 방침이다.

천호성 후보는 "학교급식은 단순한 식사가 아닌 학생 건강과 직결된 중요한 교육 영역"이라며 "지역에서 생산된 신선하고 안전한 식재료를 우선 사용하는 체계를 구축해 아이들의 건강과 농가 소득, 지역의 지속가능성을 함께 살리는 상생 모델을 만들겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com