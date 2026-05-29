우리은행, 싱가포르에 아시아 지역본부 개소…아시아 글로벌 거점 행보

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 26일 싱가포르에 아시아지역본부를 개설했다고 29일 밝혔다
- 새 본부는 아시아 4개 지점·3개 법인을 관할하며 글로벌 거점 역할을 수행한다
- 우리은행은 기업금융·IB 경쟁력과 현지 의사결정·디지털 지원을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 26일 싱가포르에서 '아시아 지역본부'를 열고, 아시아 시장 공략을 위한 본격적인 행보를 시작한다고 29일 발표했다.
우리은행의 아시아지역 본부는 싱가포르, 홍콩, 도쿄, 시드니의 4개 지점과 베트남, 인도네시아, 캄보디아의 3개 현지법인을 관할하며, 아시아 지역 영업 전략 실행과 채널 간 협업을 지원하는 글로벌 거점 역할을 맡는다.
개소식에는 전현기 우리은행 글로벌그룹장과 최원경 아시아지역본부장을 비롯해 DBS, 골드만삭스, MUFG, JP모건 등 주요 글로벌 금융기관 임원들이 참석했다.
이번 지역본부 설립을 계기로 우리은행은 아시아 지역에 진출한 기업 고객을 중심으로 기업금융과 투자은행 업무 경쟁력을 높일 계획이다. 또한 현지 의사결정의 전문성과 속도를 향상시키고, 동남아 현지법인의 IT·디지털 분야 지원 수요에 적극적으로 대응할 예정이다.
김태수 글로벌전략부장은 "아시아지역본부는 아시아 사업 실행력을 높이고, 업무 효율성과 리스크 관리를 강화하기 위해 설계된 조직"이라며 "글로벌 수익 기반 확대와 내실 있는 성장을 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 우리은행은 아시아지역본부 외에도 인도와 방글라데시 지역에 영업총괄본부를 운영하고 있으며, 향후 유럽·중동과 미주 지역의 지역본부 설치를 검토할 예정이다.
dedanhi@newspim.com