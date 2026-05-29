외교부 공관장 인사...주뉴질랜드 대사에 정병하, 주스위스 대사에 김태균 교수

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 29일 정병하·김태균 등을 뉴질랜드·스위스 등 4개 공관장에 임명했다.
- 이상호는 주우간다 대사로, 김숙현은 주고베 총영사로 각각 발탁됐다.
- 김태균 대사·김숙현 총영사는 비외교관 출신 특임 공관장으로 대통령의 정무적 판단에 따른 인사다.
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우간다 대사에 이상호, 고베 총영사에 김숙현
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 29일 정병하 극지 협력 및 우크라이나 재건 지원 정부대표를 주뉴질랜드 대사에, 김태균 서울대 국제대학원 교수를 주스위스 대사에 각각 임명했다.
외교부는 또 주우간다 대사에는 이상호 주뉴욕 부총영사, 주고베 총영사에는 김숙현 국가안보전략연구원 책임연구위원을 임명했다.
이날 임명된 4명의 공관장 중 김 대사와 김 총영사는 외교관 출신이 아닌 대통령의 정무적 판단으로 발탁된 특임 공관장이다.
정 신임 대사는 외무고시 27회 출신으로 외교부 중동과장, 국제기구국장, 주쿠웨이트 대사를 지냈다. 정 대사는 지난달 이란에 외교부 장관 특사로 파견돼 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관 등을 면담하고 호르무즈 해협 내 한국 선박의 안전한 항행을 요청한 바 있다.
김 신임 대사는 국제개발협력 전문가로 서울대 아시아-아프리카센터장, 글로벌사회공헌단장, 국제학연구소장, 국제처 처장 등을 역임했다.
김 대사는 이재명 대통령 후보의 대선 캠프에 참여해 더불어민주당 중앙선거대책위원회 글로벌책임강국위원회 산하 글로벌사우스협력위원회 공동위원장으로 활동한 바 있다.
opento@newspim.com