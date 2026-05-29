한진, 미래 물류 인재 발굴 나섰다…아이디어 공모전 성료

AI 핵심 요약beta
- 한진이 26일 한국항공대서 아이디어 공모전 시상식을 열었다
- 공모전은 할랄푸드·K푸드·기내식 등 3개 분야로 대학생 10개 팀이 경쟁했다
- 대상팀은 맞춤형 기내식을 제안해 장학금과 한진 현장실습 기회를 얻었다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한진이 한국항공대학교와 손잡고 미래 물류·유통 산업을 이끌 청년 인재 발굴에 나섰다.
한진은 지난 26일 경기 고양시 한국항공대 항공우주센터에서 '2026 제2회 한진&항공대 아이디어 허브 공모전' 발표회와 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.
올해로 2회째를 맞은 이번 공모전은 대학생들의 창의적인 아이디어를 발굴해 실질적인 홍보·마케팅 전략과 사업 모델로 연결하기 위해 마련됐다. 공모전은 ▲할랄푸드 활성화 ▲K푸드 글로벌 홍보 ▲기내식 상품 기획 등 글로벌 유통 트렌드를 반영한 3개 분야를 주제로 진행됐다. 서류 심사와 예선을 통과한 10개 팀, 40명이 본선에 올라 경쟁을 펼쳤다.
심사에는 노삼석 한진 대표이사 사장과 조현민 사장이 직접 참여했다. 이와 함께 한국관광공사, 서울관광재단, 인니할랄코리아, 농협물류, GS리테일, 매일유업 관계자 등 업계 전문가들이 심사위원으로 나섰다.
대상은 여행 타입별 맞춤형 기내식을 제안한 '기내도령' 팀이 차지했다. 1200만 원의 장학금과 함께 한진에서 4주 간 현장 실습 기회를 얻는다.
최우수상은 지역 농산물을 활용한 K소스 글로벌 브랜딩 전략을 제시한 '디핑하나로' 팀(800만 원)이 수상했다. 우수상은 할랄 시장 진입장벽을 낮추기 위한 교육·체험·인증 지원 연계 전략을 발표한 '할랄이자뿌스요' 팀과 편의점 앱을 활용한 기내식 커스터마이징 아이디어를 선보인 '요술램프 지니' 팀(각각 200만 원)이 받았다.
수상팀은 향후 한진 공식 행사인 '언박싱데이' 참여 등 지속적인 멘토링 혜택을 받는다.
nrd@newspim.com