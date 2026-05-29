광양경자청, 방산기업 유치 가속…해룡산단 '탄력'

AI 핵심 요약beta
- 광양만권경제자유구역청이 29일 위드피에스와 해룡산단 입주 위한 투자협약을 체결했다
- 위드피에스는 300억 투입해 방산용 영구자석 발전기·전원공급체계 공장을 증설하고 L-SAM 레이더 전원공급 유닛 양산으로 안정적 기반을 확보했다
- 광양경자청과 전남도는 방산 중소기업 유치를 확대하고 위드피에스는 2026년 말 착공·2030년 매출 500억 달성을 목표로 지역 일자리 창출에 나선다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권경제자유구역청가 방산 전문기업 ㈜위드피에스와 해룡일반산업단지 입주를 위한 투자협약을 체결하고 방산 생산거점 조성에 나섰다.
29일 광양경자청에 따르면 위드피에스는 해룡산단 내 부지를 확보해 약 300억 원을 투입, 방산용 영구자석 발전기와 전원공급체계 생산공장을 증설할 계획이다.
특히 한화시스템이 수요처인 L-SAM 다기능 레이더용 주전원공급 유닛 양산 계약을 확보해 안정적 사업 기반을 갖춘 상태로, 향후 단계적 고용 확대를 통해 지역 일자리 창출에도 기여할 전망이다.
위드피에스는 2014년 ㈜썬테크 방산 연구개발 부서로 출발해 2020년 분사한 방산발전기 전문기업으로, 군용 무기체계에 특화된 영구자석 발전기 기술을 보유하고 있다.
최근 글로벌 안보 환경 변화와 K-방산 수출 확대에 따라 국내 방위산업이 성장세를 보이는 가운데 전남도 역시 방산 중소기업 유치를 핵심 과제로 추진 중이다. 광양경자청은 이를 계기로 광양만권 내 방산기업 유치를 확대하고 한화에어로스페이스·LIG넥스원 협력 중소기업 발굴에도 속도를 낼 방침이다.
위드피에스는 2026년 말 공장 착공, 2030년 연매출 500억 원 달성을 목표로 하고 있다. 구충곤 청장은 "안정적 수주 기반을 갖춘 기업 유치로 지역 방산 공급망 강화와 일자리 창출이 기대된다"고 말했다.
chadol999@newspim.com