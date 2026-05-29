[6·3 지선 인천]독립유공자 후손, 허위사실공표 혐의로 박찬대 고발

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독립유공자 박진해 선생의 후손이 인천경찰청에서 고발장을 제출하고 있다. [사진=유정복 후보 선대위]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =독립유공자의 후손이 29일 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보를 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 경찰에 고발했다.

독립유공자 박진해 선생의 직계 5대손인 박기현 씨는 이날 고발장 접수에 앞서 인천경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "박 후보가 공식석상에서 자신을 독립유공자의 후손이라고 소개해 왔다"면서 "22촌의 관계를 후손이라고 얘기하는 것은 진짜 후손들에 대한 명예를 실추시킬 수 있는 것"이라고 주장했다.

박 씨는 "제 고조부인 박진해 선생은 1919년 안동 예안면에서 3·1운동을 주도하다 체포돼 징역 1년의 옥고를 치르고 건국훈장 애족장을 받았다"면서 "박 후보의 이런 행보는 표를 얻기 위한 감성 마케팅에 불과하다"고 지적했다.

박씨는 박 후보에게 공식적인 사과와 명확한 혈연관계 해명, 정치적 목적으로 독립운동 역사를 오염시킨 것에 대한 사회적 책임 등을 요구했다.

전날 국민의힘 유정복 인천시장 후보는 기자회견을 통해 "박 후보가 10년이 넘는 세월 동안 독립유공자 석주 이상룡 선생의 후손임을 자처하며 정치적 자산으로 삼아왔으나 실제로는 '22촌 방계'에 불과한 관계였음이 확인됐다"고 했다.

유 후보는 "이는 유권자들을 우롱하고 기만한 것이며 계획적이고 음험한 대국민 정치 사기극"이라고 주장했다.

이에 대해 박 후보 선거대책위원회는 논평을 내고 유 후보가 역사를 왜곡했다고 반박했다.

박 후보 선대위는 이상룡 선생의 직계 고손인 이창수 씨가 "(박 후보 외가는) 촌수로 설명할 사이가 아니다"고 말한 내용을 전하면서 "역사의 당사자가 직접 말하고 있는데도 유 후보는 족보 숫자 하나를 들어 백년의 역사를 지워버리려 한다"고 비판했다.

hjk01@newspim.com