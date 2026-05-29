"한국 영화 명운, 여러분 손에"…제작·배급·OTT 22인 한자리, 홀드백 협의체 닻 올려

영화 민관 협의체 공식 출범…8월 체결이 목표

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "한국 영화 산업의 명운이 여러분의 손에 달려 있다고 해도 과언이 아니다."

최휘영 문화체육관광부 장관은 29일 서울 중구 영진위 기획개발지원센터 '씬원'에서 가진 '한국 영화 유통 구조 개선을 위한 민관 협의체' 출범식에서 결단과 타협을 동시에 촉구했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 29일 서울 중구 영화진흥위원회 기획개발지원센터 '씬원'에서 열린 한국영화 유통구조 개선을 위한 민관협의체 제1차 회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진= 문체부]

이날 제작·배급·상영·TVOD·SVOD 등 유통 전 과정의 최종 의사 결정자 22명이 한자리에 모였다.

최휘영 장관은 한국 영화 산업이 직면했던 위기를 의료 용어에 빗대 진단했다. "이제 장관을 맡은 지 10개월이 됐다. 코드 블루가 떨어지는 상황에서 심폐소생술을 할 때는 갈비뼈가 부러지는 것 정도의 부작용은 각오하고서라도 심장을 뛰게 해야 한다"며, 그동안 논란이 있었던 긴급 조치들과 예산 확보 과정을 그렇게 풀이했다. 영화 현장 관계자들과 함께 "정말 영화를 다시 살려야 한다"는 공감대를 형성한 결과, "냉골이었던 현장에 약간의 온기가 돌기 시작했다"고 현재의 영화 시장을 평가했다.

최 장관은 "결국, 정상적이고 건강한 생태계를 만들어 내는 것이 우리가 해야 할 궁극적 방향이고 목표이기 때문에 어렵게나마 되살린 이 불씨가 다시 꺼지지 않도록 해야 하는 게 이제 우리의 일이다"라며 "이제는 심장을 띄우는 그 일 이후 단계의 숙제를 우리가 빨리 테이블에 올려놓고 해결해 나가는 방향으로, 함께 중지를 모으고 지혜를 모아야 한다"고 강조했다.

공식 출범한 영화 민관 협의체 자리에서 모두 발언 하는 최휘영 장관. [사진= 문체부] 2026.05.29 fineview@newspim.com

영화 민관 협의체의 의제는 극장 개봉 후 OTT 등 부가 시장으로의 공개를 유예하는 기간인 '홀드백' 설정 문제와 '상영 환경 개선'이다.

그러면서 "영화계 모든 분야 전 분야 영역에 걸쳐서 실질적인 권한을 갖고 계시는 핵심 리더 분들이 참여를 해 주셨다. 사실상 우리나라 영화 산업의 명운이 오늘 이 자리에 모이신 여러분들의 손에 달려 있다고 해도 과언이 아니라고 생각을 한다"라며 "오늘 첫발을 내딛는 한국 영화 유통 구조 개선을 위한 민관 협의체는 한국 영화의 수익 구조를 산업 내 여러 곳곳에 있는 우리가 상생하는 그러한 생태계를 정상으로 복원하기 위한 노력의 시작이 되는 것 같다. 한국 영화의 지속 가능한 성장과 균형 잡힌 수익 구조와 생태계를 실현할 수 있도록 대화를 나눌 수 있기를 기대해본다"고 힘주어 말했다.

문체부와 영진위는 1차 회의 의견을 바탕으로 협약 조정안을 마련해 회람하고, 오는 8월 '한국 영화 상생을 위한 홀드백 자율 협약' 최종 체결을 목표로 하고 있다.

이 자리에는 윤상현 CJ ENM 대표, 김종열 롯데컬처웍스 대표, 김재민 NEW 대표, 신호정 쇼박스 대표, 이화배 배급사연대 대표, 정종민 CGV 대표이사, 남용석 메가박스 대표이사, 신한식 한국영화관산업협회 본부장 그리고 유용화 한국IPTV방송협회 회장, 이창훈 SK브로드밴드 콘텐츠전략담당, 김병진 KT 미디어사업본부장, 박찬승 LG유플러스 홈사업그룹장, 최승현 넷플릭스 정책총괄 부사장, 김성한 쿠팡플레이 대표, 최주희 TVING 대표가 참석했다.

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