라보나킥하는 아틀라스…현대차, 월드컵 캠페인 영상 공개

2026 월드컵 공식 파트너로 로보틱스 기술 선보여

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 2026 FIFA 월드컵 공식 파트너로서 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 축구 동작을 학습하는 과정을 담은 캠페인 영상을 공개했다.

'스쿨 오브 풋볼(School of Football)' 캠페인은 축구를 통해 로보틱스 기술의 현재와 미래 가능성을 보여주는 데 초점을 맞췄다.

현대차는 지난 25일부터 29일까지 공식 유튜브 채널을 통해 총 5편의 영상을 순차적으로 공개했다. 론칭 필름에서는 아틀라스가 축구의 감정과 에너지에 매료되는 스토리가 전개되며, 훈련 영상에서는 발놀림과 패스 같은 기본 동작부터 라보나 킥(Rabona Kick) 등 고난도 기술까지 단계별로 학습하는 과정을 담았다. 29일 공개된 최종 영상에는 아틀라스가 라보나 킥에 페인트 동작을 더한 '고스트 라보나 킥(Ghost Rabona Kick)'을 성공시키는 장면이 포함됐다.

훈련 영상에서 아틀라스가 라보나 킥을 성공시키는 장면 [사진=현대차]

캠페인 영상은 컴퓨터그래픽(CG) 효과를 사용하지 않고 CES 2026에서 처음 공개된 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델이 실제로 동작을 구현하는 모습을 촬영했다. 아틀라스는 실제 축구 선수의 동작 데이터를 모델링한 뒤 강화학습을 통해 최적의 동작을 도출했으며, 비정형 자세에서도 균형을 유지하기 위해 실시간 피드백 기반 학습 알고리즘과 고도화된 전신 제어 기술이 적용됐다.

28일까지 공개된 론칭 필름과 3편의 훈련 영상은 공개 5일 만에 누적 조회수 3300만회를 기록했다. 27일에는 현대자동차 브랜드 앰배서더인 손흥민 선수가 캠페인 영상 내 아틀라스의 활약을 보고 감탄하는 영상도 공개돼 전 세계 축구 팬들의 관심을 모았다.

현대차는 6월 4일 보스턴다이나믹스 관계자의 인터뷰가 담긴 메이킹 필름을 추가로 공개할 계획이다.

y2kid@newspim.com