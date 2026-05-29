[6·3지선 경북] 이철우 경북지사 후보 "사전 투표 적극 참여" 독려

AI 핵심 요약beta
- 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 29일 예천 사전투표소에서 부인과 함께 사전투표를 했다.
- 이 후보는 지방선거 투표율 제고를 강조하며 도민들에게 적극적인 투표 참여를 당부했다.
- 사전투표 후 봉화를 시작으로 영양·청송 등 경북 북부권을 돌며 막판 표심 다지기 유세에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[예천=뉴스핌] 남효선 기자 = '경북도지사 3선' 도전에 나선 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 '6·3 지방선거' 사전투표 첫날인 29일, 예천군 호명읍 소재 경북여성가족플라자에 설치된 사전투표소에서 부인과 함께 사전투표를 마치고 도민들에게 적극적인 투표 참여를 당부했다.
이 후보는 "많은 분들께서 나라 걱정을 많이 하시는데, 걱정에 대한 가장 좋은 표현 방법이 바로 투표"라며 표심 행사의 중요성을 강조했다.
이 후보는 또 "통상 지방선거는 투표율이 50% 내외에 머무는 경우가 많다"며 "이번 선거에서는 도민 여러분께서 투표에 많이 참여해 주셔서 전체 투표율을 올려주시길 바란다. 이를 통해 경북의 뜻과 목소리가 국가에 잘 반영될 수 있도록 힘을 모아달라"고 호소했다.
사전투표 일정을 마친 이철우 후보는 곧바로 봉화 지역 유세 현장으로 이동, 막판 표심 다지기에 나섰다. 이 후보는 이날 봉화를 시작으로 영양, 청송 등 경북 북부권 주요 거점을 잇달아 방문해 유권자들을 만나며 집중 유세를 이어갈 계획이다.
nulcheon@newspim.com