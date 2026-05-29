울진 신한울4호기 첫 콘크리트 타설...원자로건물 공사 착수

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2033년 준공 목표....완공 후 경북권 연간 전력소요량 46% 공급

김회천 사장 "안전 최우선으로 세계 최고 수준 원전 건설할 것"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진의 신한울원전 4호기가 29일 첫 콘크리트 타설을 시작으로 본격적인 원자로 건물 공사에 들어갔다.

한국수력원자력 한울원자력본부는 29일 신한울 4호기 원자로 건물 공사를 시작했다고 밝혔다.

29일 첫 콘크리트 타설을 시작으로 본격적인 원자로건물 공사에 들어간 경북 울진의 신한울원전4호기.[사진=한울원전본부]2026.05.29 nulcheon@newspim.com

한수원은 이날 신한울 4호기 원자로 건물 기초지반 상부에 콘크리트를 붓는 이른바 '최초 콘크리트 시공'을 시작하며 원자로 건물 공사 착수를 알렸다.

최초 콘크리트 시공은 부지 정지와 굴착 등 사전 준비를 마치고 건물 구조물, 내부 공사에 본격 돌입한다는 신호탄으로, 원전 건설의 핵심 공정으로 꼽힌다.

앞서 신한울 3, 4호기는 2024년 9월 건설 허가를 받아 부지 굴착 공사를 진행했고 지난해 5월엔 신한울 3호기가 먼저 첫 콘크리트 시공을 한 바 있다.

신한울 4호기는 앞으로 구조물 공사와 기자재 설치, 단계별 시험을 거쳐 2033년 준공이 목표다.

김회천 한수원 사장은 "신한울 3, 4호기는 이번에 시공되는 콘크리트처럼 대한민국 에너지 미래를 떠받칠 단단한 기초"라며 "국가 탄소중립 목표 달성에 기여한다는 사명감을 갖고, 안전을 최우선으로 세계 최고 수준의 원전을 건설할 것"이라고 말했다.

신한울 3, 4호기가 준공되면 경북 지역 연간 전력 소요량의 약 46%에 해당하는 전력을 공급할 것으로 예상된다. 특히 글로벌 에너지 공급망 불안이 가중되는 상황에서 에너지 안보를 강화하는 동시에 안정적이고 저렴한 전력 공급으로 국가 경제를 지키는 든든한 방패가 될 것으로 기대된다.

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