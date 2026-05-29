유럽·프랑스 치즈 캠페인 '정통 치즈', 현대백화점서 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 프랑스 국립 낙농협의회가 6월 5일부터 14일까지 현대백화점 7개 점포에서 프랑스 치즈 홍보 행사를 연다
- 행사 기간 각 지점에서 까망베르·브리 등 프랑스 소젖 치즈 2종 시식과 프로모션을 진행한다
- 프랑스산 소젖 치즈 1만5000원 이상 구매 고객에게 선착순 2500명까지 미니 치즈 도마를 증정한다
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프랑스 치즈 시식 및 구매 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유럽연합(EU) 지원으로 프랑스 국립 낙농협의회(CNIEL)가 운영하는 프랑스 치즈 홍보 캠페인 '정통 치즈(Authentic Cheeses)'가 오는 6월 5일부터 14일까지 현대백화점 7개 점포에서 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
행사는 현대백화점 판교점, 무역센터점, 목동점, 중동점, 킨텍스점, 충청점, 신촌점에서 운영된다. 판교점은 지하 1층 식품관 이벤트 매대에서 진행되며, 나머지 지점은 식품관 수입 치즈 매대에서 운영된다. 목동점은 지하 2층 식품관에서 진행된다.
중동점은 행사 기간에 따라 장소를 변경해 운영한다. 6월 5일부터 11일까지는 지하 1층 조리 행사장에서 시식 및 홍보 행사를 진행하고, 이후 12일부터 14일까지는 식품관 수입 치즈 매대에서 프로모션을 이어간다.
행사 기간 동안 방문객들은 지점별로 프랑스산 치즈 2종을 시식할 수 있다. 까망베르(Camembert), 브리(Brie), 미몰레뜨(Mimolette), 꽁떼(Comté), 에멘탈(Emmental) 등 프랑스산 소젖 치즈 제품이 소개될 예정이다.
또한 프랑스산 소젖 치즈를 1만5000원 이상 구매한 고객에게는 선착순으로 미니 치즈 도마를 증정한다. 증정 수량은 총 2500개다.
'정통 치즈(Authentic Cheeses)'는 한국·중국·일본 등 아시아 3개국에서 진행되는 프랑스 치즈 홍보 캠페인이다. 캠페인 관련 정보는 공식 홈페이지와 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com