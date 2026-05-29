반디, 방지민 뮤즈 발탁…립드립 출시

29일부터 올리브영 온·오프라인 판매
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 뷰티 브랜드 반디(BANDI)가 걸그룹 이즈나(izna) 멤버 방지민을 신규 브랜드 뮤즈로 선정하고 립 케어 라인 '립 드립(LIP DRIP)'을 출시한다고 밝혔다.
반디는 이번 신제품 출시를 통해 기존 네일 케어 중심 사업에서 립 케어 카테고리로 제품군을 확대할 계획이다.
립 드립은 입술 보습과 볼륨 표현에 초점을 맞춘 립 케어 제품이다. 반디는 세로 주름 개선과 입체감 표현을 고려해 제품을 설계했다고 설명했다.
제품에는 보르피린(Volufiline) 성분 5%와 히알루론산, EGF(상피세포성장인자) 성분이 포함됐다. 메탈 팁 어플리케이터를 적용해 도포 시 쿨링감을 제공하도록 구성했으며, 낮은 점도의 글로우 제형을 적용했다.
반디는 립 드립 출시와 함께 온·오프라인 유통 채널별 마케팅 캠페인도 진행할 예정이다.
신제품 립 드립 라인업은 5월 29일부터 올리브영 온·오프라인 매장에서 판매된다.
whitss@newspim.com