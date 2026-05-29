코윈테크, '대한상의·포브스 사회공헌대상' ESG 경영부문 대상 수상

로봇 자동화로 지속가능 제조·물류 생태계 조성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 로보틱스 자동화 전문기업 코윈테크가 '2026 대한상공회의소·포브스 사회공헌대상'에서 ESG 경영부문 대상을 수상했다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 대한상공회의소·포브스 사회공헌대상은 대한상공회의소와 중앙일보가 공동 주최하고 포브스 코리아가 주관하는 상으로, ESG 경영 실천과 지속적인 사회 공헌 활동을 통해 사회적 책임을 다하는 기업과 기관을 선정해 시상한다.

코윈테크는 제조 및 물류 현장의 로봇 자동화를 통해 산업 현장의 생산성, 효율성, 안전성 향상에 기여해온 점을 높게 평가받아 대상을 수상했다. 특히 국내 대기업 고객사의 ESG 평가에서 우수한 성과를 거두는 등 지속가능경영 체계를 강화해온 점도 긍정적인 평가를 받았다.

최현순 코윈테크 대표(오른쪽)가 '2026 대한상공회의소·포브스 사회공헌대상'에서 ESG 경영부문 대상 수상 후 기념 촬영하고 있다. [사진=코윈테크]

코윈테크는 다양한 산업에서 생산과 물류를 연결하는 로봇 자동화 통합 플랫폼 기업이다. 특히 모바일로봇을 통한 공정 혁신으로 에너지 절감, 산업재해 예방, 작업환경 개선 등 환경·사회적 가치 창출에 기여하고 있으며, 고객사의 생산 효율 향상과 에너지 사용 저감에 기여하는 사업모델을 기반으로 ESG 성과를 확대하고 있다.

또한 ISO 기반 경영체계와 윤리경영을 바탕으로 지속가능한 기업 운영 기반을 구축하고 있고, 국내 대표 기업들과의 협력 과정에서 요구되는 ESG 기준을 현장에 적용 및 확산해 나가고 있다.

최현순 코윈테크 대표이사는 "이번 수상은 코윈테크가 모바일 로봇 기술을 기반으로 산업 현장의 생산성과 안전성을 높이고, 지속가능한 제조·물류 환경 조성에 기여해온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 혁신적인 로봇 기술 개발과 사업 성장뿐만 아니라, 기술 중심 ESG 경영을 실현해 산업 전반의 지속가능한 성장에 기여하는 기업으로 나아가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com