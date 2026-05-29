국민연금, 올 1분기 기금적립금 1526조…수익률 4.42%

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국내주식 21.67% 급등 견인…해외주식·국내채권은 마이너스

노르웨이 GPFG -1.9%·네덜란드 ABP -0.5% 대비 양호

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금공단 기금운용본부는 올해 1분기 말 기준 기금적립금이 1526조1000억원으로 전년 말 대비 68조원 증가했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 운용수익률은 4.42%(금액가중수익률)로 잠정 집계됐다.

이는 현재 수익률을 공개한 해외 주요 연기금과 비교해 양호한 수준이다. 노르웨이 국부펀드(GPFG)는 1.9% 하락, 네덜란드 공적연금(ABP)은 0.5% 하락을 기록했다.

자산군별 수익률을 보면 국내주식이 21.67%로 가장 높았고, 대체투자와 해외채권도 각각 5.27%, 4.98%의 수익률을 기록했다. 반면 국내채권은 2.03%, 해외주식은 0.11% 하락했다.

국민연금공단 본사 전경. [사진=국민연금공단]

국내주식은 미·이란 전쟁 발발에 따른 투자심리 악화로 반도체 중심 상승세에 일부 조정이 있었으나 두 자릿수 상승세를 유지하며 전체 수익률을 견인했다.



국내 주식시장인 코스피는 올 1분기 말 기준 5052.46포인트로 전년 말 대비 19.89% 상승했다. 해외주식은 대외 불확실성 확대 등으로 수익률이 하락했으며, 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea, USD)은 전년 말 대비 5.36% 내린 2922.29포인트를 기록했다.

국내채권은 유가 상승 등에 따른 인플레이션 우려로 금리가 오르면서 채권 평가가치가 하락했고, 수익률은 2.03% 떨어졌다. 국고채 3년물 금리는 전년 말 대비 60.4bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 3.555%로 집계됐다. 해외채권은 달러/원 환율 상승으로 플러스 수익률을 기록했다. 미국 국채 10년물 금리는 전년 말 대비 18.1bp 오른 4.348%였으며, 올 1분기 말 달러/원 환율은 1513.4원으로 전년 말 대비 5.47% 상승했다.

자산군별 평가액은 해외주식이 557조원(비중 36.5%)으로 가장 크고, 국내주식 320조9000억원(21.0%), 국내채권 292조6000억원(19.2%), 대체투자 247조6000억원(16.2%), 해외채권 105조3000억원(6.9%) 순이다.

기금적립금 구성을 보면 조성액은 1974조2000억원이다. 이 가운데 연금보험료 등은 939조9000억원, 운용수익금은 1034조3000억원이다. 지출액은 448조1000억원으로, 연금급여 434조5000억원, 관리운영비 등 13조6000억원으로 구성됐다. 적립금은 금융부문 1524조4000억원, 복지·기타 1조7000억원으로 구성된다.

한편 국민연금 설립 이후(1988~2025년) 누적 수익률은 연 8.04%로, 2025년 연간 수익률은 18.82%, 2024년은 15.00%로 집계됐다.

김성주 국민연금 이사장은 "1분기 운용수익률은 중동 전쟁 여파로 2월 말 10.26% 대비 다소 하락했으나, 현재는 회복해 양호한 성과를 보이고 있다"며 "어떤 어려운 상황 속에서도 운용철학과 위험관리를 바탕으로 수익률 제고에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com