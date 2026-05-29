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VASP 품귀에 '허니버터칩' 된 가상자산거래소 지분...금융권 투자 과열

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  • 금융권이 29일 두나무·코빗 지분 확보에 나섰다.
  • VASP 라이선스 선점이 거래소 투자 핵심으로 꼽혔다.
  • 거래소는 STO·스테이블코인 등으로 확장할 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

두나무·코빗·코인원 동시다발 투자 딜 '봇물'
"라이선스 전부 가진 거래소, 허니버터칩처럼 품절 직전"
거래소, 원화 스테이블코인·토큰증권 유통, 지갑·결제 등 확대 전망

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 금융권이 디지털자산 거래소 지분 확보에 앞다퉈 나서고 있다. 불과 몇 년 전까지만 해도 가상자산 시장을 관망하던 은행·증권·카드사들이 이제는 거래소 지분 확보 경쟁에 뛰어드는 모습이다.

금융업계에서는 이를 단순한 재무적 투자로 보지 않는다. 디지털자산 시장이 제도권으로 편입되는 전환기에 사실상 신규 진입이 어려운 가상자산사업자(VASP) 라이선스를 선점하려는 포석이라는 분석이 나온다.

가상자산거래소 관계자는 "많고 많은 은행과 투자·증권사, 해외 디지털자산 거래소 등에서 제의가 쏟아지고 있다"며 최근 분위기를 전했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.05.29 dedanhi@newspim.com

◆ 하나·삼성·미래에셋·한화…화려해지는 거래소 주주 라인업

금융권의 거래소 지분 확보 행보는 속도를 넘어 과열 양상에 가깝다. 하나금융그룹은 자회사 하나은행 이사회를 통해 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 6.55%를 약 1조33억원에 인수하기로 결정했다. 국내 시중은행이 1조원을 넘는 규모로 가상자산 거래소 지분을 사들인 것은 전례가 없는 일이다.

삼성증권·삼성SDS·삼성카드는 카카오 계열사가 보유한 두나무 지분 4.0%를 총 6128억원에 취득하기로 했고, 한화투자증권은 기존 5.94%에서 9.84%로 지분율을 끌어올리기 위해 약 5978억원을 추가 투입한다.

미래에셋그룹 계열사인 미래에셋컨설팅은 4위 거래소 코빗 지분 92.06%를 약 1335억원에 인수하며 사실상 자회사로 편입하는 방식을 택했다.

또 다른 주요 거래소인 코인원은 최근 한국투자증권과 글로벌 거래소 OKX로부터 전략적 투자를 유치하는 협상을 진행하고 있다. 업계에서는 투자 규모가 각각 20% 안팎에 이를 것으로 보고 있다.

◆ '만능 라이선스' 선점이 핵심…"허니버터칩처럼 품절 직전"

금융권이 이처럼 거래소 지분에 집착하는 배경에는 현행 규제의 벽이 있다. 2021년 특정금융정보법 시행 이후 금융사는 VASP 라이선스를 직접 취득할 수 없다. 은행의 수탁도, 증권사의 중개업도 디지털자산 영역에선 불가능하다.

반면 거래소는 VASP 라이선스 5개 유형(매도·매수, 다른 자산과의 교환, 자산 이전, 보관·관리, 중개·알선·대행)을 모두 보유한 사실상 '만능 플랫폼'이다. 한 업계 관계자는 이를 두고 "5개 매대에 5개 남은 허니버터칩 중 4개가 이미 팔렸기 때문"이라고 표현했다.

신규 라이선스 취득이 사실상 불가능한 상황에서 지금 지분을 확보하지 않으면 영원히 기회가 없다는 절박함이 금융권을 움직인다는 것이다.

또 다른 업계 관계자는 "두나무·네이버파이낸셜이 촉매제·윤활유 역할을 한 뒤, 미래에셋이 코빗에 진입하면서 '우리도 할 수 있다, 해야 한다'는 인식이 금융권 전반에 퍼졌다"며 "재무적 투자라도 해두면 나중에 사업 기회가 생길 수 있다는 판단"이라고 설명했다. 최근 증권사들이 주식시장 호황으로 쌓아둔 자본을 투자할 곳을 물색하는 상황도 맞물렸다는 분석도 나온다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [표=각 사]2026.05.29 dedanhi@newspim.com

◆ 코인 거래 수수료 의존→사업 다각화…거래소의 미래 청사진

활발해진 투자와 늘어난 협업 기회로 그동안 단순 코인 거래 수수료에 집중됐던 거래소들의 사업 범위는 다양하게 확장될 전망이다.

업계에 따르면 현재 국내 거래소의 수익 구조는 수수료가 90~95% 이상을 차지한다. 한 관계자는 "거래소 자체 사업은 여전히 수수료 기반이겠지만, 금융사와의 협업을 통해 새로운 비즈니스 모델을 만들어내거나 기술 이전·시너지를 기대할 수 있다"고 내다봤다.

삼성증권은 토큰증권(STO) 발행·유통, 삼성카드는 원화 스테이블코인 결제 생태계 구축, 삼성SDS는 블록체인 인프라 기술 고도화를 두나무와의 협업 목표로 제시했다. 미래에셋이 코빗을 인수한 것도 토큰증권 유통 인프라 확보 차원으로 해석된다.

이에 따라 업계에서는 거래소가 원화 스테이블코인 발행과 디지털 채권 거래, 토큰증권(STO) 유통, 디지털자산 수탁, 글로벌 송금, 실시간 결제 서비스 등으로 사업 기회를 확대할 것이라는 기대가 높아지고 있다. 금융사 입장에서는 지금 거래소 지분을 확보해야 향후 디지털 금융 생태계에서 영향력을 유지할 수 있는 것이다. 

◆ 법적 미비가 문제, 디지털자산기본법이 최후 관문

남은 변수는 법이다. 디지털자산기본법이 올해 안에 통과될지는 불투명하다. 업계 관계자들은 하반기 정무위원장 구성에 따라 입법 속도가 달라질 것으로 보고 있지만, 낙관론과 신중론이 엇갈린다.

그럼에도 금융권의 행보는 멈추지 않을 것으로 보인다. 한 업계 관계자는 "국내 가상자산 시장은 글로벌 기준으로도 규모가 크고 잠재력이 높다"며 "법이 없어서 뭘 할 수 없는 것도 있지만, 법이 생길 때를 대비해 균형을 갖춰나가는 과정"이라고 말했다.

라이선스를 가진 거래소 수가 제한된 상황에서, 지금 이 경쟁은 단순한 투자가 아니라 디지털금융의 다음 판을 누가 주도하느냐를 결정짓는 싸움이어서 한동안 투자 열풍은 이어질 것으로 보인다. 

dedanhi@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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