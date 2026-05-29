[내일날씨] 전국 대체로 맑음...한낮 32도 '더위'

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 30일 전국이 맑고 낮 최고 32도 더위를 보일 것으로 예보했다
- 30일 아침 기온은 12~19도, 낮 기온은 25~32도로 지역별로 큰 일교차를 보이겠다
- 전 해상 물결은 비교적 낮고 미세먼지는 전국이 좋음에서 보통 수준을 유지하겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 30일에도 낮 기온이 올라 더운 날씨가 이어지겠다.
29일 기상청에 따르면 오는 30일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 최고기온은 최고 32도를 기록할 전망이다.
아침 최저기온은 12~19도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 14도 ▲춘천 14도 ▲강릉 19도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 15도 ▲광주 14도 ▲대구 15도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 25~32도로 예측된다. ▲서울 28도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 29도 ▲강릉 31도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 32도 ▲부산 29도 ▲울산 30도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com