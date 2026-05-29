[6·3 지선 부울경] 김경수·박완수 캠프, 딥페이크 영상 의혹 공방 격화…선거 막판 주요 변수

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박 측, 의혹 제기 반박·고발

김 측, 접촉 부인하며 반격

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 딥페이크 영상과 공무원 개입 의혹을 둘러싸고 김경수·박완수 경남지사 후보 캠프 간 공방이 격화하고 있다. 선거 막판 주요 이슈로 떠오르면서 선거 결과에 어떤한 영향이 미칠지 귀추가 주목된다.

유해남 박완수 국민의힘 경남도지사 후보 수석대변인은 29일 성명을 내고 "JTBC 보도를 근거로 한 의혹 제기는 고발인 A씨의 일방적 주장에 불과하다"며 "정치공세"라고 일축했다.

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 2026.04.15 leejc@newspim.com

유 대변인은 "선관위 조사와 사법적 판단 이전에 캠프를 조직적 불법 행위 주체로 규정하는 것은 부적절하다"며 "A씨의 제보 경위와 신빙성에 대한 검증이 필요하다"고 직격했다.

그러면서 "A씨가 김경수 후보 측 인사와 접촉했을 가능성을 언급한 정황이 있다"며 카카오톡 대화 내용을 근거로 제시했다.

이어 "해당 내용이 실제 제안인지 여부는 확인되지 않았다"며 "민주당과 김경수 후보 측은 접촉 여부를 명확히 밝혀야 한다"고 목소리를 높였다.

유 대변인 "불법 영상 제작이나 유포를 지시하거나 활용한 사실이 없다"며 "선관위 조사에 성실히 임하겠다"고 말했다.

이에 김명섭 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보 캠프 대변인도 이날 논평을 내고 "의혹에 대한 해명 대신 유착설을 제기하는 것은 책임 회피"라고 맞받았다.

김 대변인은 "JTBC 보도를 통해 불법 AI 가짜 영상 제작·유포와 공무원 개입 의혹이 제기됐지만 이에 대한 답은 없다"며 "허위사실 유포에는 법적 조치를 취하겠다"고 강조했다.

그러면서 "제보자와 김경수 캠프 관계자 간 접촉이나 영입 제안은 없었다"고 선을 그었다.

김 대변인 "도민이 궁금해하는 것은 영상 제작·유포 여부와 공무원 개입 여부"라며 "의혹에 대한 명확한 해명이 필요하다"고 역공을 펼쳤다.

양측이 상반된 주장을 이어가면서 해당 의혹을 둘러싼 공방은 선거 막판까지 이어질 것으로 보인다.

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