장수한우지방공사·전북대·농진청, 국제축산 인재양성 맞손

AI 핵심 요약beta
- 전북 장수한우지방공사가 28일 전북대·농진청과 축산 국제개발협력 MOU를 체결했다
- 세 기관은 축산분야 전문인력 양성과 국제협력국 농업인력 교육·학술교류에 협력하기로 했다
- 8월에는 아시아 6개국 연구자를 대상으로 인공수정·종축개량 전문가 과정 등 현장 중심 교육을 실시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수한우지방공사가 전북대학교, 농촌진흥청과 손잡고 축산분야 국제개발협력과 전문인력 양성에 나선다.
장수한우지방공사는 지난 28일 전북대학교에서 전북대학교 농업생명과학대학, 농촌진흥청과 축산분야 국제개발협력 지원 및 지역 상생 모델 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약은 농촌진흥청의 국제개발협력사업과 지역 대학·공공기관의 교육 및 현장 역량을 연계해 축산분야 전문인력을 양성하고 지역 상생 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.
농촌진흥청은 농식품 기술협력 협의체 사업과 KOPIA 사업을 통해 세계 79개국과 국제개발협력 네트워크를 운영하고 있으며, 전북대학교 농업생명과학대학은 농생명 분야 전문인재 양성과 연구 역량을 보유하고 있다.
협약에 따라 세 기관은 축산분야 전문인력 양성 교육과정을 공동 기획·운영하고 국제협력 대상 국가의 농업 전문인력 양성을 지원하는 한편 학술·기술정보 교류 활성화에도 협력할 예정이다.
특히 오는 8월에는 네팔과 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 파키스탄 등 아시아 6개국 연구자를 대상으로 인공수정사 및 종축개량 전문가 양성과정을 운영한다. 교육은 농촌진흥청 국제개발협력사업과 연계해 축산 현장 중심으로 진행될 예정이다.
조금현 장수한우지방공사 사장 권한대행은 "한우 개량과 현장 중심 경영을 통해 지역 축산업 경쟁력 강화와 공익적 가치 실현에 힘써왔다"며 "이번 협약이 지역사회는 물론 국제 농산업 발전에도 기여하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com