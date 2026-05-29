BC카드, '페이퍼리스 기금'으로 몽골 조림사업 확대

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 29일 몽골 사막화 방지 조림사업을 2028년까지 확대한다고 밝혔다.
- BC카드는 페이퍼리스 환경기금과 그린카드 기금을 활용해 몽골 바양척트솜에 총 30ha 규모 숲을 추가 조성한다.
- 현지 유목민 영농교육·협동조합 지원 등으로 온실가스 감축과 지역 일자리 창출 등 ESG 경영을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = BC카드가 친환경 소비문화 확산을 위해 적립해 온 '페이퍼리스' 환경기금과 '그린카드' 조성 기금을 활용해 몽골 사막화 방지 조림사업을 확대한다고 29일 밝혔다.
페이퍼리스 환경기금은 2012년 BC카드가 한국환경산업기술원과 협약을 맺고 도입한 카드 매출전표 미출력 제도다. 현재 BGF리테일, 세븐일레븐 등 참여 가맹점에서 영수증 출력을 생략할 때 절감되는 VAN 수수료와 영수증 발행 비용을 적립해 조성하고 있다.
지난 27일 몽골 바양척트솜 현지에서 열린 '2026 그린 페이퍼리스 기후대응 숲 식재행사'에는 김희정 BC카드 커뮤니케이션본부과 이동욱 한국환경산업기술원 친환경생활처장 등 관계자 50여명이 참석했다.
BC카드는 오는 2028년까지 몽골 바양척트솜 지역에 매년 10헥타르(ha)씩 총 30ha 규모의 숲을 추가 조성할 계획이다. 이를 통해 몽골 내에서 누적 약 5000톤 규모의 온실가스 배출 저감 효과가 나타날 것으로 전망된다. 앞서 BC카드와 한국환경산업기술원은 2019년부터 지난해까지 몽골 어기노르솜 일대에 6만여 그루의 나무를 심어 누적 60ha 규모의 숲을 조성했다. 또 수목 생장에 필요한 관수시설 설치도 지원 중이다.
현지 주민의 경제적 자립을 돕는 프로그램도 운영한다. BC카드는 현지 유목민 대상의 영농 교육을 지속하는 한편 2020년 설립을 지원한 협동조합을 통해 농작물 판로 개척과 지역 일자리 창출을 지원할 방침이다.
김희정 BC카드 커뮤니케이션본부장은 "고객들이 실천한 영수증 미출력 노력이 사막화를 저지하고 동북아 대기환경을 바꾸는 거대한 친환경 숲으로 피어나고 있다"며 "페이퍼리스 환경기금을 활용한 다각적인 ESG 경영 활동을 펼쳐 글로벌 환경 생태계 보호에 앞장설 것"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com