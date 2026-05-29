정부, BTS 부산 공연 앞두고 숙박업소 바가지요금 특별점검

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 BTS 부산 공연을 앞두고 숙박업소 바가지요금 근절을 위한 관계기관 합동 특별점검에 나선다.

행정안전부는 BTS 부산 공연(6월 12~13일)을 앞두고 문화체육관광부, 보건복지부, 국세청, 공정거래위원회, 경찰청, 부산광역시 등과 함께 숙박업소 특별 현장점검을 실시한다고 29일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 점검은 공연 기간 발생할 수 있는 숙박요금 과다 인상과 불법 영업 행위 등을 사전에 차단해 관람객 불편을 최소화하고 공정한 가격 질서를 확립하기 위해 마련됐다.

정부는 5월 29일을 시작으로 6월 8일과 9일 등 총 세 차례에 걸쳐 합동점검을 실시할 계획이다.

합동점검반은 숙박업소의 가격표시제 준수 여부를 집중 점검하고, 예약 취소와 환불 규정 준수 여부도 함께 살필 예정이다. 특히 공연장 주변과 관광객이 집중될 것으로 예상되는 지역을 중심으로 현장 점검을 강화한다.

아울러 대한숙박업중앙회 등 민간단체와 함께 '바가지요금 근절 캠페인'도 전개해 지역 상인과 주민들의 자발적인 참여를 유도할 방침이다.

행정안전부는 지방물가 안정관리 평가에서 바가지요금 관리 실적 반영을 확대하고 우수 지방자치단체에 대한 인센티브도 강화할 계획이다.

점검 과정에서 위반 행위가 적발될 경우 관계 부처와 협력해 관련 법령에 따른 행정처분과 현장 계도 등 신속한 조치를 취할 예정이다.

정부는 공연 기간 숙박 예약 취소나 환불 분쟁 등 관광객 불편에 대응하기 위해 지역번호 120과 관광불편신고센터 1330도 운영한다. 이를 통해 국내외 관광객들의 민원을 신속하게 처리하고 현장 문제 해결에 나설 방침이다.

김민재 행정안전부 차관은 "BTS 공연은 전 세계가 주목하는 공연인 만큼 부산을 찾는 모든 방문객이 불편함 없이 머물 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "이번 특별점검을 계기로 대한민국의 대외적 신뢰를 한층 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com