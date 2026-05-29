해군, P-3CK 해상초계기 순직 1주기… 보국훈장으로 희생 예우

포항 해군항공사령부서 유가족·장병 200여명 참석

고 박진우 중령·이태훈 소령·윤동규·강신원 상사에 보국훈장

김경률 참모총장 "호국의 별이 된 전우들, 해군이 끝까지 기억"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 지난해 해상초계기(P-3CK) 추락사고로 숨진 장병 4명의 순직 1주기를 맞아 추모식을 갖고, 정부는 보국훈장을 추서해 희생과 헌신을 예우했다.

해군은 29일 오전 경북 포항 해군항공사령부 금익관(체육관)에서 해상초계기(P-3CK) 이·착륙 훈련 중 발생한 사고로 순직한 고(故) 박진우 중령, 이태훈 소령, 윤동규 상사, 강신원 상사의 호국정신을 기리는 '해상초계기 순직자 1주기 추모식'을 엄수했다. 이날 추모식에는 순직 장병 유가족과 곽광섭 해군작전사령관 직무대리, 김성준 국방부 인사복지실장, 해군·해병대 장병 등 200여 명이 참석했다.

지난 5월 29일 경북 포항 해군비행장 인근에서 추락한 P-3CK 해상초계기와 동형인 P‑3CK가 서해상에서 초계 작전을 수행하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.05.29 gomsi@newspim.com

추모식은 개식사와 국민의례를 시작으로 순직 장병 약력 소개, 보국훈장 전도 수여, 헌화 및 분향, 조총 및 묵념, 해군참모총장 추모사 대독, 추모 공연, 해군가 제창과 폐식사 순으로 진행됐다. 해군은 "호국의 별이 된 전우들의 마지막 비행을 기억하는 자리"라며 엄숙한 분위기 속에 행사를 치렀다고 밝혔다.

대한민국 정부는 해양수호 임무 수행 중 순직한 조종사 고 박진우 중령과 고 이태훈 소령, 전술사 고 윤동규 상사와 고 강신원 상사에게 보국훈장을 서훈했다. 해군은 "해상초계기 임무 수행 과정에서 보여준 4명의 사명감과 헌신은 국가와 국민이 기억해야 할 호국의 표상"이라고 했다.

김경률 해군참모총장은 추모사(대독)를 통해 "매사에 정의롭고 진정한 리더십을 보여줬던 고 박진우 중령, 최고의 파일럿을 꿈꾸며 정진한 고 이태훈 소령, 밝은 미소로 행복과 사기를 전한 고 윤동규 상사, 강한 자부심으로 동료들의 신뢰를 받았던 고 강신원 상사가 조국 해양수호를 위해 보여준 사명감은 국군장병과 국민들의 가슴에 깊이 새겨져 있다"고 말했다.

이어 "순직 전우들이 푸른 바다 위 조국의 하늘에서 우리 해군의 모습을 든든히 여기며 안식할 수 있도록, 해군은 빈틈없는 준비태세로 해양수호의 사명을 흔들림 없이 수행하겠다"고 다짐했다.

추모식 종료 후 순직 장병 유가족과 61해상항공전대 장병들은 국립대전현충원과 영천호국원을 찾아 묘역을 참배하며 고인들의 넋을 기렸다. 해군은 지난 22일부터 29일까지 인트라넷 홈페이지에 사이버 추모관을 운영해 장병들이 온라인으로도 고인들을 기릴 수 있도록 했다.

해군 관계자는 "해상초계기 추락사고로 순직한 전우들의 희생을 잊지 않기 위해 다양한 추모 행사를 이어가고 있다"며 "장병 안전과 교육훈련 제도 보완을 통해 같은 사고가 반복되지 않도록 하겠다"고 말했다.

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