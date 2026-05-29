[특징주] 대기업 SI 3사, 글로벌 SW 순환매에 일제히 급등

반도체 강세 후 SW·SI로 수급 이동

그룹사 AX 확산·로봇 SI 수혜 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LG씨엔에스와 삼성에스디에스, 현대오토에버 등 국내 대기업 SI(시스템통합) 주요 3사가 글로벌 소프트웨어(SW) 업종으로의 수급 이동과 그룹사 AI 확산 기대감에 일제히 급등하고 있다.

29일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 52분 기준 LG씨엔에스는 전일 대비 2만6200원(29.91%) 오른 11만3800원에 거래되고 있다. 같은 시각 삼성에스디에스는 5만8250원(23.44%) 오른 30만6750원에, 현대오토에버는 10만원(13.40%) 오른 84만6000원에 각각 거래 중이다.

강세 배경으로는 글로벌 증시의 반도체에서 SW로의 순환매가 꼽힌다. DS투자증권은 이와 관련해 반도체·메모리 초강세 속에 글로벌 인터넷·SW 업종이 연초 대비 큰 폭의 약세를 보였다고 분석했다. 코스피가 연초 대비 98% 오르는 동안 네이버는 18%, 카카오는 34% 하락했다. AI 에이전트 확산에 따른 서비스형 소프트웨어(SaaS) 디레이팅 우려가 수급 이탈을 부추긴 것으로 풀이된다.

LG CNS 본사 전경 [사진=LG CNS]

최근 글로벌 증시에서는 반도체가 쉬어가는 구간에 SW로 수급이 몰리는 흐름이 나타나고 있다. 미국 SW 상장지수펀드(ETF)인 IGV는 최근 1개월간 12% 상승했고, 서비스나우는 젠슨 황 발언과 저점 매수세에 힘입어 같은 기간 20% 올랐다. 국내 증시도 이 흐름에 맞춰 SI주로 빈 수급을 채우는 모양새다.

SI 3사에 대한 업황 기대도 주가에 우호적으로 작용하고 있다. DS투자증권은 SI업종이 SaaS 디레이팅 우려에서 벗어나 있다는 것이 강점이라고 평가했다. 삼성에스디에스는 삼성그룹 내 캡티브 물량 비중이 90%에 달하고, LG씨엔에스도 50% 수준을 유지하고 있어 프론티어 모델의 성공이 전사 실적으로 직결될 수 있다는 분석이다.

삼성에스디에스는 삼성전자가 외부 생성형 AI를 내부 임직원에 도입하는 AX 확산 기대가 부각되고 있다. 삼성에스디에스가 국내 기업 중 처음으로 오AI 리셀러 파트너로 ChatGPT Enterprise 공급권을 보유하고 있다는 점도 수혜 기대를 높이고 있다. 삼성전자는 2030년까지 국내외 생산 공장을 'AI자율공장'으로 전환한다는 계획도 공식 발표한 바 있다.

LG씨엔에스는 지난 27일 수요기업 대상 'AX Fair'를 개최하고 다수의 AI 에이전트를 관리하는 에이전틱웍스 솔루션을 공개했다. 팔란티어의 데이터 통합 기술과 엑사원 등 멀티 거대언어모델(LLM)이 결합되는 구조로, 싱가포르 은행 등 글로벌 기업에 공급 중인 사례도 소개됐다. KB증권은 이를 반영해 LG씨엔에스 목표주가를 10만5000원으로 16.6% 상향했다.

현대오토에버는 현대차그룹의 로봇 사업 진척에 따른 수혜 기대가 부각되고 있다. 로봇이 실제 공장·물류센터에 적용되기 위해서는 로봇 오케스트레이션과 제조실행시스템(MES)·전사적자원관리(ERP) 연동이 필수적인데, 현대차그룹 내 유일한 SI 사업자인 현대오토에버가 이를 담당한다. KB증권은 대당 MES 연동 비용 5000만원 가정 시 약 1조5000억원의 SI 신규 매출이 발생할 수 있다고 추정했다.

한편 차주 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한을 계기로 삼성·LG·현대차그룹의 로보틱스·피지컬 AI 투자에 대한 관심이 높아지면서 각 그룹 내 SI 사업자들의 수혜 기대감도 함께 커지는 분위기다.



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