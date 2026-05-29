[6·3 재보선] '평택을' 조국 "평택 발전에 정치적 명운 걸었다…표 몰아달라"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 사전투표 첫날인 29일 "평택 발전에 정치적 명운을 걸었다"며 "조국에게 표를 몰아달라"고 호소했다.

조 후보는 이날 입장문을 통해 "평택의 도약과 발전을 바라는 시민 여러분께 호소드린다"며 "큰 평택 큰 일꾼 조국에게 일할 기회를 달라"며 이같이 밝혔다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 대표[사진=뉴스핌DB]

조 후보는 민주당 지지자들을 향해 "이재명 정부의 성공을 원하느냐"며 "검찰개혁, 정치개혁, 사법개혁의 가장 확실한 동지, 조국이 뒷받침하겠다"고 말했다.

그는 "이재명 정부가 흔들림 없이 국정을 운영하고 개혁을 완수하기 위해서는 가장 선명하게, 가장 앞서 기득권과 맞서 싸울 강력한 개혁 엔진이 필요하다"며 "민주당의 발걸음에 추진력을 더하겠다"고 했다.

그러면서 "조국혁신당과 민주당이 향하는 길은 다르지 않다"며 "이번 재선거가 끝나면 연대와 통합으로 개혁을 이루고, 정권 재창출까지 만들어나갈 것"이라고 덧붙였다.

합리적 보수 유권자를 향해서는 "국민의힘은 반성은커녕 지속적으로 윤석열과 내란을 옹호하는 행태를 보였다"며 "음모론과 구태를 과감히 배격하고 상식의 정치를 바로 세워달라"고 호소했다.

조 후보는 "보수 유권자들께서 이제는 회초리를 드셔야 한다"며 "대한민국의 기둥을 저 조국을 통해 더욱 튼튼히 세워달라"고 했다.

조 후보는 "평택이 키워낸 큰 인물이 되어 오직 평택의 발전과 시민의 행복으로 보답하겠다"며 "정치적 고향 평택에서 깊게 뿌리내리고 평택시민과 함께 더 큰 평택, 더 위대한 대한민국을 만드는데 저의 모든 것을 쏟아붓겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com