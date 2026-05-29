[6·3 지선 광주] 강기정 광주시장 "민주주의 완성은 투표"

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 29일 제9회 지방선거·보궐선거 사전투표를 시작했다
- 사전투표는 29일과 30일 이틀간 96개 투표소에서 진행된다
- 광주는 통합특별시 첫 선거로 유권자에 최대 8장 투표용지를 교부한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 제9회 지방선거 사전투표가 29일 시작돼 이틀간 진행된다.
광주광역시는 제9회 전국동시지방선거와 광산구을 국회의원 보궐선거 사전투표가 이날 오전 6시부터 지역 내 96개 투표소에서 일제히 시작됐다고 밝혔다. 사전투표는 30일까지 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.
유권자는 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증이나 모바일 신분증을 지참해 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.
이번 선거는 7월 1일 '전남광주통합특별시' 출범을 앞두고 치러지는 첫 선거다. 광주에서는 지방선거 116명과 국회의원 1명 등 총 117명을 선출한다. 통합특별시장 1명, 교육감 1명, 특별시의원 36명, 자치구청장 5명, 자치구의원 73명이 대상이며, 광산구을에서는 국회의원 1명을 뽑는다.
유권자는 기본 7장의 투표용지를 받으며, 광산구을 유권자는 1장이 추가된 8장을 교부받는다. 다만 무투표 당선이 확정된 선거구는 해당 용지가 제외된다.
광주시는 카드뉴스와 SNS, 전광판·현수막, 누리집, 청사 방송과 통화연결음 등을 활용해 투표 참여 안내를 강화했다.
본투표는 6월 3일 광주지역 359개 투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 실시되며, 지정된 투표소에서만 참여할 수 있다.
강기정 광주시장은 "투표는 민주주의를 완성하는 시민의 권리이자 책임"이라며 "소중한 한 표를 행사해 통합시대의 주인공이 되어달라"고 말했다. 이어 "광주는 민주주의의 중심 도시"라며 "높은 투표율과 성숙한 시민의식을 기대한다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com