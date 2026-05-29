'토르' 박시훈, 15년 묵은 U-20 투포환 아시아기록 깼다

AI 핵심 요약beta
- 박시훈이 28일 U-20 아시아선수권 포환던지기에서 우승했다
- 6㎏ 포환 20ｍ65를 던져 15년 묵은 아시아 기록을 경신했다
- 초중고 한국 기록 보유한 그는 세계선수권과 아시안게임 선전을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '토르' 박시훈(울산광역시)이 15년 묵었던 아시아 기록을 마침내 깨뜨렸다.
박시훈은 28일 홍콩 카이탁 유스 스포츠 그라운드에서 열린 제22회 U-20 아시아 육상경기선수권대회 첫날 남자 포환던지기(6㎏) 경기에서 20ｍ65를 던져 금메달을 목에 걸었다. 그는 2011년 10월 중국의 리멍이 작성한 종전 아시아 기록(20ｍ63)을 15년 만에 경신하는 기염을 토했다.
박시훈은 1차 시기에서 19ｍ74, 2차 시기에서 19ｍ98을 기록한 뒤, 3차 시기에서 20ｍ65를 폭발시키며 일찌감치 우승을 확정했다. 2위에 오른 중국의 우천치(18ｍ75)를 2m 가까운 압도적인 격차로 따돌렸다.
박시훈은 "이번 대회 목표는 21ｍ를 넘기는 것이었다"며 "아시아 신기록과 금메달을 모두 땄지만 아쉬움이 남는다"고 소감을 밝혔다. 이어 "기록에 만족하지 않고 부족한 점을 보완하겠다"며 "올해 열리는 U-20 세계선수권대회와 아시안게임에서 대한민국을 대표해 더 좋은 성적을 내겠다"고 포부를 전했다.
박시훈은 이미 초등부, 중등부, 고등부 한국 기록을 싹쓸이한 한국 남자 포환던지기의 독보적인 간판이다. 지난 13일 제80회 전국육상경기선수권대회에서는 성인부 규격(7.26kg)으로 역대 한국 남자 2위 기록인 19ｍ10을 던져 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전권도 조기 확보한 상태다. 한국 성인 기록은 2015년 7월 정일우가 세운 19ｍ49다.
박시훈이 묵직한 포환을 엄청난 힘으로 날려 보내며 초등부부터 중등부, 고등부까지 참가하는 부문마다 한국 기록을 모두 갈아치우자 육상계와 언론에서 강력한 망치를 휘두르는 '천둥의 신' 토르라는 별명을 붙여줬다.
psoq1337@newspim.com