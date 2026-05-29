칸 경쟁 진출 '호프', 韓영화 역대 최고가 수출 기록

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 칸영화제를 뒤흔든 '호프'가 한국영화 사상 최고가로 전 세계 200여 개 국가 및 권역에 선판매됐다. 해외 선판매로만 순제작비의 절반 수준에 달하는 성과를 끌어내는데 성공했다.

투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트는 '호프'가 한국영화 해외 선판매 사상 역대 최고액 기록을 경신하며 200여 개 국가 및 권역에 배급을 확정했다고 29일 밝혔다. 해외 선판매만으로 순제작비의 절반 수준에 달하는 금액을 조기 회수한 것으로 주목된다. 당초 '호프'는 700억에 달하는 제작비가 투입된 것으로 알려지며 손익분기점이 2000만 관객이 봐야 달성될 것이란 추측이 흘러나올 정도로 높은 비용이 화제를 모았다.

[사진=플러스엠 엔터테인먼트]

제79회 칸영화제 경쟁 부문 초청작 '호프'는 전 세계 언론과 평단의 뜨거운 호평만큼이나 영화제 기간 열린 필름마켓에서도 최고 화제작의 면모를 입증했다. 한국영화 해외 판매와 관련해 파트너십을 가지고 있는 모든 국가 및 권역과 계약을 체결함으로써 '완판'에 해당하는 성과를 이뤄냈으며, 해당 사실이 영화제 기간 내내 회자되면서 칸 현지에서 연일 화제가 됐다.

'호프'와 손을 잡은 해외 배급사의 면모도 화려하다. 일찍이 북미를 포함한 영미권 파트너로 확정된 네온(NEON)을 비롯해 글로벌 메이저 배급사들의 러브콜이 이어졌다. 무비(MUBI)가 스페인-이탈리아-독일-오스트리아-스위스-튀르키예 및 라틴아메리카 일대 배급을 맡았고, 포커스 피쳐스/UPI 프랑스(Focus Features and Universal Pictures International France)가 프랑스-베네룩스 3국-남아공 일대 배급을 담당하게 됐다. 소니 픽쳐스 글로벌 월드와이드 애퀴지션스(Sony Pictures Worldwide Acquisitions)는 포르투갈-스칸디나비아-아이슬란드-이스라엘-중동 권역 배급을 맡았다. 글로벌 대형 영화사들이 특정 권역 배급을 위해 한국 영화의 파트너로 나선 것은 이례적인 행보다.

제 79회 칸 국제영화제에서 '호프' 월드 프리미어 시사에 참석한 배우 정호연, 황정민, 조인성. [사진=Kazuko Wakayama]

아시아 및 기타 지역에서는 일본의 가가(GAGA), CIS 권역의 더 월드 픽처스(The World Pictures), 동유럽의 유니콘 미디어(Unicorn Media), 태국의 시네상(Shinesaeng), 대만의 카이창(Cai Chang), 홍콩의 골든 씬(Golden Scene), 필리핀의 파이오니어(Pioneer), 인도의 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment), 인도네시아의 프라이마 시네마(PT Prima Cinema Multimedia), 베트남의 CGV 베트남(CGV Vietnam), 싱가포르의 클로버 필름스(Clover Films) 등 유수의 영화사들이 국가 및 지역별 배급 파트너로 나섰다.

주목해야 할 부분은 현 선판매 성과가 '미니멈 개런티'에 해당한다는 사실이다. 해외 개봉 성과를 배분 받는 형태로 계약이 이뤄진 만큼 향후 '호프'가 거둬들이는 수익의 규모는 더 커질 전망이다. 여기에 개봉 후 국내 흥행 부가판권 사업까지 더해지면 기대 이상의 수익 창출이 가능할 것으로 예상된다. 영화 개봉 전에 이어지는 해외 선판매부터 국내-해외 개봉 이후까지 'IP 생애주기' 전반을 아우르며 부가가치를 극대화할 수 있는 구조를 구축한 셈이다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 나홍진 감독이 오랜 시간 공들여 준비한 신작 '호프'는 올여름 국내 개봉 이후 9월 북미에 이어 순차적으로 전 세계 관객들과 만날 예정이다.

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