KB국민은행, 교보문고와 시니어 고객 위한 '맞춤형 도서 추천' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 29일 교보문고와 시니어 맞춤형 도서추천 이벤트를 시작했다.
- 만50세 이상 펀드 가입 고객이 KB스타뱅킹 등 통해 응모하면 5종 추천도서 중 2권을 받을 수 있다.
- KB국민은행은 분기별 도서이벤트와 9월 북콘서트로 시니어 문화프로그램을 확대할 계획이다.
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'시니어의 마음과 삶' 주제로 교보문고 전문 북 큐레이터 선정
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 29일 교보문고와 협력해 시니어 고객을 위한 '맞춤형 도서 추천 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 KB국민은행의 시니어 특화 브랜드인 'KB골든라이프'를 통해 시니어 고객의 금융 서비스를 넘어 일상과 여가를 지원하기 위해 개최됐다.
이벤트 대상은 만 50세 이상 고객이며, 참여는 KB국민은행 영업점이나 KB스타뱅킹을 통해 펀드 상품에 가입 후, KB스타뱅킹 내 이벤트 페이지에서 응모하면 가능하다. 응모자는 추천도서 목록에서 원하는 두 권을 선택할 수 있으며, 펀드 가입과 응모 순서는 무관하다. 이벤트는 6월 30일까지 진행되며, 세부 사항은 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
추천도서는 '시니어의 마음과 삶'이라는 주제로 교보문고의 전문 북큐레이터가 선정했으며, ▲삶으로 다시 날아오르기 ▲아흔에 바라본 삶 ▲팩트풀니스 ▲무례한 세상에서 나를 지키는 법 ▲너를 아끼며 살아라의 총 5권으로 구성됐다.
KB국민은행은 교보문고와의 협력을 통해 분기마다 도서 추천 이벤트를 정기적으로 운영할 계획이다. 또한, 오는 9월에는 고객과 더욱 가까워질 수 있는 북콘서트를 공동 개최하며 시니어 문화 프로그램을 확대할 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "더 건강하고 의미 있는 시니어 고객의 일상 지원을 위해 금융과 문화를 아우르는 다양한 서비스를 지속적으로 늘려나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com