재경부, 6월 개인투자용 국채 2000억 발행…5년물 600억 배정

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5년물 600억·10년물 1000억·20년물 300억 배정

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 재정경제부가 다음 달 개인투자자를 대상으로 2000억원 규모의 국채를 발행한다.

29일 재경부에 따르면, 6월 개인투자용 국채 발행 규모는 총 2000억원이다. 종목별로는 3년물(이표) 30억원, 3년물(복리) 70억원, 5년물 600억원, 10년물 1000억원, 20년물 300억원이 배정됐다.

표면금리는 3년물 3.565%, 5년물 3.940%, 10년물 4.295%, 20년물 4.145%를 적용된다.

가산금리는 최근 국고채 낙찰금리(표면금리)의 급격한 상승 등 전반적인 시장 여건 변화를 고려해 탄력적으로 조정·운영하기로 했다.

이에 따라 가산금리는 5년물 0.1%, 10년물 0.5%, 20년물 0.8%를 각각 추가할 예정이다. 3년물은 금융시장 상품들의 수익률 등을 고려하여 가산금리를 부여하지 않는다.

6월 발행 개인투자용 국채의 만기 보유 시 세전 수익률은 3년물 이표채 약 10.7%(연평균 수익률 3.6%), 3년물 복리채 약 11.1%(연평균 수익률 3.7%), 5년물 약 21.9%(연평균 수익률 4.4%), 10년물은 약 59.7%(연평균 수익률 6.0%), 20년물은 약 162.6%(연평균 수익률 8.1%)가 된다.

배정 금액은 청약 총액이 월간 종목별 발행한도 이내일 경우에는 전액 배정되며, 청약 총액이 월간 종목별 발행한도를 초과할 경우에는 기준금액(300만원)까지 일괄 배정한 후 잔여 물량은 청약액에 비례해 배정된다.

배정 결과는 청약 기간 종료일의 다음 영업일에 고지한다.

청약 기간은 다음 달 10일부터 16일까지며, 청약 시간은 영업일 오전 9시부터 오후 4시까지이다.

구입을 희망하는 개인투자자는 청약 기간에 판매대행기관의 영업점을 방문하거나 온라인 등을 통해서 청약할 수 있다.

plum@newspim.com