삼성화재, '제 4회 리스크 관리 경진대회' 개최… AI 시대 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 삼성화재는 28일 전국 대학(원)생 리스크 관리 경진대회 본선발표회를 개최했다고 29일 밝혔다.
- 올해 대회는 보험산업 내 AI 활용 솔루션·AI 유발 리스크 분석 아이디어를 주제로 7개 팀이 본선에서 경합했다.
- AI 기반 고령자 안전운전 특약을 제안한 포슈어팀이 대상을 받아 8월 싱가포르 GAIP 2026에 한국 대표로 출전한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재는 지난 28일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 '제4회 전국 대학(원)생 리스크 관리 경진대회' 본선발표회를 개최했다고 29일 밝혔다.
이 대회는 대학생들의 손해보험 산업 관심을 높이고 창의적인 리스크 관리 아이디어를 발굴하고자 2022년부터 시작된 행사로, 삼성화재와 POSTECH 오픈이노베이션빅데이터센터, 서울대 증권∙금융연구소가 공동 주최했다.
올해 대회는 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 산업 환경 변화를 반영해 공모 주제를 선정했다. 참가자들은 보험산업 내AI활용 솔루션·AI유발 리스크 분석 아이디어 중 하나를 선택해 과제를 수행했다.
지난 4월 진행된 예선에는 전국 62개 대학에서 총 120개 팀(421명)이 지원했다. 약 5주간의 예선 심사를 거쳐 최종 선발된 7개 팀이 이날 본선 무대에서 경합을 벌였다.
심사위원으로는 ▲박소정 서울대 교수 ▲정광민 POSTECH 교수 ▲김세엽 셀렉트스타 대표 ▲한호규 삼성화재 고객DX혁신실장 ▲권종우 삼성화재 일반보험부문장이 참여했다. 총 상금 1200만원 규모로 진행된 이번 대회에서 대상은 'AI 기반 고령자 안전운전 특약'을 발표한 '포슈어'팀이 차지했다.
대상을 받은 포슈어팀은 오는 8월 싱가포르에서 개최되는 국제 보험 경진대회 'GAIP 2026'에 한국 대표로 출전할 예정이다.
삼성화재 관계자는 "AI가 산업 전반의 패러다임을 바꾸는 상황에서 보험산업 역시 새로운 리스크 관리 방안에 대한 고민이 중요해지고 있다"며 "이번 대회가 미래 인재들과 함께 리스크 해법을 모색하는 자리가 됐다"고 평가했다. 이어 "앞으로도 이러한 프로그램을 지속 운영해 손해보험 업계를 이끌어갈 우수 인재를 발굴해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
eoyn2@newspim.com