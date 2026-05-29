[6·3 지선 전북] 김관영, 전주 미래성장 담은 7대 공약 발표

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2036 하계올림픽 기반시설 조성·피지컬 AI 실증밸리 구축 추진

금융특화도시·돔구장 건설 등 전주 미래전략사업 본격화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사 무소속 후보가 29일 전주 발전 전략을 담은 7대 공약을 발표하며 지지를 호소했다.

김 후보는 이날 전주시를 찾아 '2036 하계올림픽 유치를 위한 기반시설 조성 지원'과 '피지컬 AI 실증밸리 조성' 등을 포함한 전주시 미래 공약을 공개했다.

김관영 후보가 전주시청에서 민생안심공약 발표 기자회견을 갖고 있다.[사진=김관영 캠프]2026.05.29 lbs0964@newspim.com

이날 발표한 주요 공약은 △2036 하계올림픽 기반시설 조성 지원 △피지컬 AI 실증밸리 구축 △전주권 광역교통망 확충 △금융특화도시 조성 △전주 돔구장(전북 아레나) 건설 추진 △전주시 먹거리통합지원센터 건립 지원 △호남제일문 복합스포츠타운 조성 등이다.

김 후보는 전주시가 서울을 제치고 2036 하계올림픽 국내 후보도시로 선정된 점을 언급하며 올림픽 유치를 위한 기반시설 조성을 최우선 과제로 제시했다.

그는 "최종 개최지 선정을 위해 해외 경쟁 도시들과 치열한 경쟁이 예상되는 만큼 연차별 투자계획을 체계적으로 마련해 차질 없이 준비하겠다"고 밝혔다.

또 "전주에 피지컬 AI 실증단지를 조성해 첨단산업 기반을 강화하고 미래 성장동력을 확보하겠다"며 "관련 절차도 속도감 있게 추진하겠다"고 강조했다.

금융특화도시 조성과 관련해서는 "제3금융중심지 지정이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정치권과 도민 역량을 결집해 금융당국에 적극 건의하겠다"고 말했다.

이와 함께 공연과 스포츠 경기를 함께 개최할 수 있는 1만~3만석 규모의 전주 돔구장 건설과 먹거리통합지원센터 조성, 월드컵경기장 일원 체육시설 집적화를 통한 호남제일문 복합스포츠타운 조성 계획도 발표했다.

김관영 후보는 "전주는 전통문화와 첨단기술을 함께 품은 전북의 상징적인 도시"라며 "2036 하계올림픽 유치를 통해 세계가 주목하는 도시로 도약할 수 있도록 검증된 추진력과 실행력으로 전주 발전을 이끌겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com