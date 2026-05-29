한투운용, MySuper알아서펀드 시리즈 순자산액 5000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 29일 MySuper알아서펀드 시리즈 순자산이 5000억원을 돌파했다고 밝혔다
- MySuper알아서성장형펀드는 최근 3년 수익률 126%대로 동일 유형 해외혼합형 공모펀드 중 최고 성과를 기록했다
- 올해 초 이후 설정액이 854억원 늘었고 디폴트옵션·퇴직연금 온라인 전용 클래스에 자금 유입이 두드러졌다고 전했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 29일 자사 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈의 순자산액이 5000억원을 넘어섰다고 밝혔다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 종가 기준 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈의 합산 순자산액은 5027억원이다.
한국투자MySuper알아서성장형펀드(혼합-재간접형)(O 클래스)의 최근 3년 수익률은 126.63%로 국내 설정 해외혼합형 해외자산배분 공모펀드(설정액 100억원 이상) 동일 유형 펀드 중 가장 높았다. 최근 2년 수익률 역시 최상위권을 기록했다고 회사 측은 전했다.
이에 힘입어 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 올해 초 이후 합산 설정액이 854억원 증가한 것으로 나타났다. 디폴트옵션 전용 클래스(O 클래스)는 480억원이 유입되며, 전체 클래스 중 가장 큰 증가 폭을 기록했다. 퇴직연금 온라인 전용 클래스(C-Re 클래스)는 약 280억원 증가했다.
한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 연금 선진국으로 꼽히는 호주의 연금제도 '마이슈퍼(MySuper)'를 벤치마킹한 자산배분형 공모펀드다. 소비자물가지수(CPI)를 상회하는 실질 수익 추구를 목표로 글로벌 주식과 채권은 물론 물가와 연관성이 높은 자산에도 분산 투자한다. 투자자 성향에 따라 안정형과 성장형 상품을 선택할 수 있는 점도 특징이다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "장기간 안정적인 수익률을 기록하며 연금 투자자를 중심으로 꾸준한 자금 유입이 이어진 결과 순자산액 5000억원을 돌파할 수 있었다"며 "글로벌 자산배분 전략을 바탕으로 장기 투자에 적합한 상품 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com