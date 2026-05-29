하나은행, 수출입 기업 임직원 외국환 실무 능력 강화 '아카데미' 열었다

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 29일 수출입기업 임직원 대상 외국환 실무 교육 '2026년 수출입 아카데미'를 개최했다
- '수출입 아카데미'는 2007년 시작된 연수로 수출입 이론과 환리스크 관리 등 외국환 업무 노하우를 사례 중심으로 교육해왔다
- 올해 과정은 125개 기업 실무자 200여명이 참여했고, 내부·외부 강사가 수출입 금융제도·적하보험·외환시장 전망 등 최신 트렌드를 반영한 강의를 진행했다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행이 29일 수출입 기업 임직원의 외국환 실무 능력 강화를 위한 '2026년 수출입 아카데미'를 개최했다고 밝혔다.
'하나은행 수출입 아카데미'는 2007년 시작해 올해로 20년차를 맞이하며, 거래 기업의 실무자 및 임원을 대상으로 수출입 이론과 환리스크 관련 다양한 외국환 업무 노하우를 실제 사례에 기반해 제공하는 연수 프로그램이다.
이번 아카데미는 대기업과 중소기업 등 다양한 업종의 125개 수출입기업 실무자 200여 명을 대상으로 시행됐으며, 현장의 목소리를 반영한 실무 중심 강의로 참여자들에게 높은 호응을 얻었다.
특히, 하나은행 소속의 수출입 전문 강사 외에도 외부 강사가 참여해 ▲수출입 금융 주요 지원 제도와 해외채권 회수 지원 서비스 ▲적하보험 이해 ▲외환시장 전망 등을 주제로 필수 이론과 글로벌 시장 환경 등 최신 트렌드를 반영한 교육 과정을 제공했다.
하나은행 외환사업단 관계자는 "20년의 역사와 전통을 자랑하는 하나은행 수출입 아카데미는 모든 강의가 높은 수준으로 구성되어 거래 기업의 실무자 업무능력 강화에 기여해왔다"며 "향후 더 많은 수출입 기업들에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 강의 내용을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com