공정거래조정원 제7대 원장에 김정기 전 공정위 상임위원

AI 핵심 요약beta
- 한국공정거래조정원은 29일 김정기 전 공정위 상임위원을 제7대 원장으로 취임시켰다고 밝혔다.
- 김 원장은 공정위에서 카르텔조사국장·시장감시국장 등 요직을 거치며 소비자 피해·시장 왜곡에 적극 대응해왔다.
- 김 원장은 분쟁조정 내실화와 신속한 피해구제를 통해 국민과 기업이 체감할 지원체계를 마련하겠다고 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 한국공정거래조정원은 제7대 원장으로 김정기 전 공정거래위원회 상임위원이 취임했다고 29일 밝혔다.
김 신임 원장은 제37회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 공정위에서 카르텔조사국장, 기업집단국장, 경쟁정책국장, 시장감시국장, 상임위원 등을 지냈다.
시장감시국장 재직 당시에는 주요 학원과 출판사의 부당광고 행위를 제재하고, 넥슨의 게임 아이템 확률 조작 행위에 대해 전자상거래법상 역대 최대 규모의 과징금을 부과하는 등 소비자 피해와 시장 왜곡 행위에 대응했다.
또 경쟁정책국장 재직 때에는 공정거래법 개정을 통해 자율준수프로그램(CP)의 법적 근거 마련에 기여하는 등 공정거래 기반 조성에 역할을 했다.
공정거래조정원은 2007년 설립된 공정위 산하 기관으로, 일반 불공정거래·가맹·하도급 등 6개 분야에서 사업자 간 분쟁조정을 수행하며 중소사업자의 피해를 구제하고 있다.
김 신임 원장은 취임사를 통해 "기관 설립 20주년을 앞둔 조정원이 새로운 도약의 전환점을 맞고 있다"며 "조정원의 미래 발전 방향을 함께 만들어가야 한다는 막중한 책임감을 느낀다"고 말했다.
이어 "분쟁조정 업무를 한층 더 내실화하고 신속한 피해구제 기능을 강화해 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원체계를 마련하겠다"고 강조했다.
wideopen@newspim.com