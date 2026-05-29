三星电子向全球客户出货HBM4E芯片样品

纽斯频通讯社首尔5月29日电 韩国三星电子29日宣布，已向全球客户出货新一代高带宽存储器（HBM）产品——第七代"HBM4E 12层"样品，进一步加快布局人工智能（AI）存储市场。

韩国三星电子29日宣布，已向全球客户出货新一代高带宽存储器（HBM）产品——第七代"HBM4E 12层"样品。【图片=三星电子提供】

三星电子表示，公司将依托涵盖DRAM、晶圆代工、系统LSI和先进封装的一体化产业链体系，为客户提供从芯片设计到生产制造的"一站式解决方案"，并进一步提升供货稳定性。

据了解，HBM4E 12层产品容量达到48GB，较上一代产品提升30%以上；单针脚数据传输速率最高可达16Gbps，较HBM4提升20%以上。单堆栈带宽达到每秒3.6TB，可满足大语言模型（LLM）及下一代人工智能系统对高性能计算的需求。

在技术方面，该产品采用基于1c（第六代10纳米级）工艺制造的DRAM以及自家代工4纳米逻辑芯片，通过先进制程进一步提升产品稳定性、良率和量产能力。

此外，新产品还采用低功耗设计和封装结构优化技术，能源效率较上一代产品提升16%，热阻性能改善14%以上，有助于降低高强度AI运算环境下的发热问题，并减少数据中心能耗。

三星电子表示，随着样品交付完成，公司将根据客户需求和开发进度推进后续量产供应。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社